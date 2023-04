Twee jaar cel voor dertiger die mes in dij plantte tijdens schermutseling in Oostende

Een 36-jarige Algerijn uit Roubaix heeft voor de Brugse strafrechtbank twee jaar effectieve celstraf gekregen voor een messteek aan een man in Oostende. Kamel S. ontkende de feiten met klem.

Op 5 oktober 2021 gingen twee mannen met elkaar op de vuist in de Dokter Verhaeghestraat in Oostende. Een getuige zag hoe een man met een blauwe jas en jeans een mes hanteerde, terwijl het slachtoffer, Amin B., een schaar vasthad en hevig bloedde uit zijn been. De man verkeerde enkel uren in levensgevaar.

De partner van het slachtoffer wees twee kennissen aan als mogelijke verdachten. Eén van hen beweerde dat hij enkel tussenbeide kwam toen B. werd neergestoken. De dader vluchtte weg op de fiets. Een getuige verklaarde dat hij zag hoe beklaagde Kamel S. in de buurt van de feiten het bloed van de fiets wreef en wegliep.

DNA

Later werd het DNA van S. op de fiets aangetroffen. De Algerijn uit het Noord-Franse Roubaix liep eerder al vier correctionele veroordelingen op, onder meer voor slagen, diefstal, inbraak en heling. Hij kon uiteindelijk pas op 31 maart vorig jaar worden geklist toen hij opnieuw in Oostende opdook. Hij had 4,2 gram cannabis en 1.450 euro op zak.

Telefonieonderzoek wees uit dat S. veel contacten had binnen het drugsmilieu. Mogelijk waren drugs ook de aanleiding voor de steekpartij. Maar een getuige beweerde dat het slachtoffer kledij had gestolen bij de vriendin van de beklaagde.

Gsm aangekocht

Kamel S. ontkende tevergeefs zijn betrokkenheid bij de steekpartij en beweerde dat hij een halfuurtje voor de feiten nog een gsm kocht in Roubaix. Zijn advocaat legde daar op de zitting een factuur en betalingsbewijs van voor. “Hij kan de feiten dus onmogelijk gepleegd hebben”, pleitte meester Mathieu Langerock.

Naast de steekpartij werd S. ook nog veroordeeld voor bezit van een valse Italiaanse identiteitskaart. Daar voor kreeg hij tien maanden cel. (AFr)