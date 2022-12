Twee jaar cel voor brutale afpersing gepensioneerde man aan casino Oostende

Een 28-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse strafrechtbank twee jaar cel gekregen, de helft met uitstel, voor een poging tot afpersing van een gepensioneerde man. In een ander dossier riskeert hij achttien maanden cel voor de gewelddadige diefstal van een horloge.

Op 22 mei maakte het slachtoffer een ochtendwandeling aan het casino Kursaal in Oostende toen hij op de Zeedijk het pad kruiste van I.O. De zwaar beschonken twintiger, die kort voordien al mensen had lastig gevallen op het Marie José-plein, viel de gepensioneerde man aan en bracht hem tot twee keer toe ten val. Terwijl hij “money, money” riep, takelde hij de man toe met schoppen en slagen. Uiteindelijk kon het slachtoffer weglopen, nadat een passant tussenbeide kwam.

De Congolees werd opgepakt, maar maakte amok in het politiecommissariaat. Achteraf verklaarde hij dat hij een fles wodka soldaat had gemaakt. Hij stond bovendien geseind omdat hij zich na een eerdere veroordeling niet had aangemeld in de gevangenis. Hij bleek ook verantwoordelijk voor feiten in café Lafayette. Op 1 december 2021 sloeg hij daar tijdens een schermutseling met een barkruk in het gezicht van een klant en gooide hij een asbak door het venster.

Alcoholverslaving

De verdediging drong aan op voorwaarden. “Sinds de coronapandemie kampt mijn cliënt met een alcoholverslaving”, pleitte meester Kim Devoldere. “Hij moet geholpen worden.” Naar eigen zeggen was I.O. niet van plan om het slachtoffer te bestelen, maar de rechtbank dacht daar anders over.

Dinsdag vroeg het parket in een ander dossier nog eens achttien maanden cel voor I.O., omdat hij op 17 juli met geweld een duur Pontiac-horloge stal van een 67-jarige man aan de inkomhal van een appartementsgebouw in Oostende. Bij zijn arrestatie verzette hij zich hevig en beet hij zelfs naar een agent. Meester Devoldere drong opnieuw aan op voorwaarden. De uitspraak volgt op 17 januari. (AFr)