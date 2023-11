Twee jaar cel voor afperser die tiener in de ribben schopte in Oostende

Een 27-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse rechtbank twee jaar effectieve celstraf gekregen voor de brutale afpersing van een achttienjarige jongeman. Met zijn buit trok Gabriel P. naar een prostituee.

Omdat hij zich niet lekker voelde, besloot het slachtoffer op 4 september omstreeks 23.30 uur een luchtje te scheppen in het Leopoldpark . Hij werd er aangesproken door een man die hem met een smoesje probeerde mee te lokken. Toen de jongen daar niet op inging, duwde Gabriel P. (27) hem tegen een muur. Hij gaf hem meerdere vuistslagen in het gezicht en enkele schoppen in de ribben. Het slachtoffer haalde daarop 200 euro af voor P.

De politie kon P. nog diezelfde nacht klissen. De twintiger had nog drie bebloede biljetten van twintig euro op zak. De rest van zijn buit had hij naar eigen zeggen gespendeerd aan een prostituee.

Angst

Het slachtoffer was drie dagen arbeidsongeschikt. “Hij is nog altijd erg bang als hij alleen van het station naar huis moet wandelen”, pleitte meester Frederick Spaey. “Hij belt telkens naar zijn ouders om te zeggen waar hij zich bevindt. Het valt mijn cliënt ook zwaar dat er tijdens de afpersing twee mensen passeerden, maar helemaal niet ingrepen.”

P. kwam niet opdagen voor zijn proces. Aan het slachtoffer moet hij 2.900 euro voorlopige schadevergoeding betalen. (AFr)