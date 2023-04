Twee jaar cel met uitstel voor vrouw die kinderen van Tony naar Roemenië ontvoerde: “Deze straf is veel te licht”

Een 41-jarige vrouw heeft twee jaar cel met uitstel gekregen omdat ze twee kinderen meer dan een jaar lang ontvoerde naar Roemenië. Er werd 3 jaar cel gevraagd. I.T. verliet daarop juichend de rechtbank. Tot grote ontgoocheling van vader Tony Wiggett uit Nieuwpoort. “Ik ben ontgoocheld. De straf is te licht voor het trauma dat ze mij en mijn zoontjes Enrique en Denis bezorgde. Hopelijk laat ze ons nu met rust.”

Tony en zijn ex I.T. (41) waren 14 jaar getrouwd maar de laatste jaren ging hun relatie bergaf. De vrouw had er al enkele keren mee gedreigd om met hun twee zoontjes Enrique en Denis naar Roemenië te trekken, waar ze vandaan komt. Daar had het ex-koppel ook een huis.

Na de echtscheiding kwam er een procedure bij de familierechtbank die I.T toestemming gaf met de kinderen naar haar familie naar Roemenië te gaan, van 15 juli tot 30 augustus 2021. De vrouw vertrok echter op 1 juli en keerde niet terug. Tony moest vervolgens alles uit de kast halen om zijn zoontjes terug naar België te krijgen.

Getraumatiseerd

Al die tijd legde I.T. alle beslissingen van de rechter naast zich neer. En Roemenië weigerde haar uit te leveren. In oktober maakte de vrouw de fout om naar Italië te gaan waar ze opgepakt en uiteindelijk uitgeleverd werd.

Nog was de lijdensweg voor Tony evenwel niet ten einde. “Want toen ik mijn kinderen wilde ophalen bleken ze in een tehuis te zijn geplaatst”, zegt Tony. “En ook daar weigerden ze hen mee te geven. Want Roemenië weigerde nog steeds mee te werken. Ik had gehoopt mijn kinderen voor Kerst eindelijk thuis te hebben, tevergeefs.”

Vaderhart brak

“Enrique en Denis zijn uiteindelijk nog twee maanden in een tehuis moeten blijven. In erbarmelijke omstandigheden. Een hele dag in pyjama, nooit naar buiten mogen, ze waren ziek, hadden koud en moesten op een matras op de grond slapen. Mijn vaderhart brak, voor de zoveelste keer. Pas halfweg januari was er eindelijk toestemming dat ze naar huis mochten komen. Sindsdien zijn ze terug bij mij en gaan ze naar school. Maar mijn zoontjes en ikzelf zijn getraumatiseerd door alles. We zijn door een hel gegaan en het zal lang duren om alles terug op de rails te zetten.”

Milde straf

Ook de procureur tilde bijzonder zwaar aan de feiten van parentale ontvoering met de verzwarende omstandigheid dat de kinderen werden vastgehouden in het buitenland. De maximumstraf daarvoor is 5 jaar cel.

“Dit is een heel schrijnende situatie”, sprak de procureur. “Het is duidelijk dat de kinderen hier de grote verliezers zijn. Zij hadden enkel een band met België en die werd hen voor lange tijd ontnomen. Ook voor ons wat dit een frustrerend dossier, omdat Roemenië tegen alle Europese regelgeving in niet meewerkte. Ik vraag drie jaar effectief.”

Vrees voor veiligheid

De advocaat van I.T. vroeg de vrijspraak. “Het klopt dat ze de beslissing van de familierechter naast zich neerlegde maar dat komt omdat ze vreesde voor haar veiligheid en die van de kinderen”, sprak meester Jelle Dejaegher.

“Tony gunde haar niks, ook geen vroeger vertrek naar Roemenië waar ze werk had gevonden. Ze deed ook niks verborgen want liet haar omgeving weten dat ze zou vertrekken. Dat de kinderen niet terugkeerden is zelfs niet haar fout. De kinderen verklaarden zelf dat ze niet terug wilden naar hun papa.”

Uiteindelijk veroordeelde de rechter haar tot een mildere straf. De vrouw kreeg twee jaar met uitstel gedurende vijf jaar. Ook de gevraagde schadevergoedingen van 15.000 euro werden herleid.

Ontgoocheling

De vrouw vond het daarna nodig om juichend de rechtbank te verlaten. Een doorn in het oog van Tony en zijn advocaat Nathalia Van Gheluwe. “We hadden gehoopt dat er minstens een deel effectief zou zijn”, zegt meester Van Gheluwe. “De vrouw heeft nu nog een enkelband maar zal daarvan verlost worden zodat ze kan gaan en staan waar ze wil. Ze heeft weliswaar nog een contactverbod en we hopen dat ze zich daar aan houdt.”

Ook Tony was erg ontgoocheld. “Ik vind dit onrechtvaardig”, zegt hij. “De straf is veel te licht voor wat ze mij en de kinderen heeft aangedaan. Het leed dat ze veroorzaakte is veel groter dan zij denkt. In ieder geval hoop ik vooral dat ze mij, Enrique en Denis nu echt gerust laat.” (JH)