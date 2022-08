Twee jaar cel gevorderd voor ernstig partnergeweld

Een 26-jarige man uit Blankenberge heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor partnergeweld. Dylan L. sloeg zijn toenmalige vriendin een neusbreuk. Het openbaar ministerie vorderde twee jaar effectieve gevangenisstraf.

De beklaagde ging door het lint in de nacht van 27 op 28 april 2022. Naar eigen zeggen had hij in haar telefoon vastgesteld dat ze berichten uitwisselde met een andere man. Bij de ernstige slagen liep het slachtoffer onder andere een neusbreuk op. Verder onderzoek wees uit dat L. eerder al geweld had gebruikt tegen zijn partner. Uit berichten via Messenger bleek bovendien dat de vrouw zich bedreigd voelde. Zo zou de beklaagde gedreigd hebben om haar in het ziekenhuis te slaan.

Zwaar strafblad

Het openbaar ministerie tilde zwaar aan het strafblad van de Blankenbergenaar. In maart 2021 kreeg hij twintig maanden gevangenisstraf met uitstel voor drugsfeiten in zijn kapperszaak. Op het moment van de feiten stond hij door dat vonnis zelfs nog onder voorwaarden. L. werd ook al veroordeeld voor geweld tegen een vorige partner. “Je kan niet telkens een nieuwe vrouw pakken om erop te slaan en dan weer van vrouw te wisselen”, sprak de rechter hem toe. Volgens de procureur zal hij zich later ook nog moeten verantwoorden voor het opstrijken van coronapremies tijdens zijn verblijf in de gevangenis.

Goede vader

De verdediging benadrukte dat L. veel spijt heeft van zijn daden. “Hij is geen goede partner geweest, maar hij is wel een goede vader”, aldus meester Sien Sablain. In die omstandigheden hoopt ook het slachtoffer dat hij snel de gevangenis mag verlaten. Ze stelde zich ook geen burgerlijke partij. De verdediging vroeg om een zo mild mogelijke bestraffing uit te spreken.

De rechter doet uitspraak op 8 augustus.