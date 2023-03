Twee dames voor rechter na rel met personeel Bellewaerde

Twee vrouwen uit Wallonië staan voor de rechter in Ieper nadat ze het wel heel bont maakten bij een bezoek aan Bellewaerde. Ze konden geen covidpas voorleggen en gingen daarop op de vuist met enkele personeelsleden van het pretpark. “Het kan niet dat kinderen die in de rij staan te wachten met dergelijk gedrag te maken krijgen.”

Twee Waalse dames (37 en 39) staan voor de rechter in Ieper na een schermutseling met het veiligheidspersoneel van Bellewaerde. De feiten speelden zich af in volle coronaperiode, waarbij mensen het park in een tijdslot moesten bezoeken. De twee vrouwen, die een kind van 9 jaar bij zich hadden, stuurden voor hun bezoek een mail met de vraag of je als Belg een covidpas moest voorleggen in het park. In het antwoord dat ze kregen stond, althans volgens de vrouwen, dat dat niet nodig was.

Toegang geweigerd

Toen ze op de bewuste dag aan de ingang stonden, werden ze echter niet toegelaten omdat ze geen covidpas konden voorleggen. De twee dames pikten dat niet en begonnen te roepen. Er werd nog een bewakingsagent bijgeroepen, maar het ging van kwaad naar erger. Een van de beklaagden trok het mondmasker van de medewerker van Bellewaerde af en het kwam zelf tot een vechtpartij. De directeur van het park werd erbij geroepen, maar dat kon de gemoederen niet bedaren. “Dergelijke zaken kunnen we missen als kiespijn. We zijn een familiepark en lijden door dergelijke feiten imagoschade. Het kan niet dat kinderen die in de rij staan te wachten met zo’n zaken worden geconfronteerd”, klonk het bij de raadsman van Bellewaerde, die een schadevergoeding vraagt van 1.000 euro.

Ook de openbare aanklager spreekt van onaanvaardbare feiten en vordert een celstraf met uitstel en een geldboete voor de twee vrouwen. De beklaagden geven de feiten toe, maar hopen op opschorting van straf. “Dit had niet mogen gebeuren, maar waren die veiligheidsagenten een beetje vriendelijker geweest, dan was het ook niet gebeurt”, klonk het. Vonnis op 17 april. (CMW)