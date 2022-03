Twee broers uit Kortrijk riskeren tot 51 maanden celstraf voor drugshandel

Twee broers uit Kortrijk riskeren voor de Kortrijkse strafrechter celstraffen tot 51 maanden voor grootschalige verkoop van drugs. Er is sprake van handel in kilo’s cannabis en cocaïne en wilde achtervolgingen. Maar één van hen vroeg alvast de vrijspraak. “Men dacht de Al Capone van de Lage Landen te hebben gevat”, haalde advocaat Thomas Vandemeulebroucke het onderzoek onderuit.

Na aanwijzingen over drugshandel startten de speurders halfweg 2020 met de observatie van een woning op het Volksplein. Broers Anis (25) en Ayman O. (22) kwamen in het vizier van de speurders. Ritjes naar Nederland, de vondst van drugszakjes in het afval en verklaringen dat er sprake was van kilo’s cocaïne en cannabis deed de speurders besluiten eind 2020 over te gaan tot de arrestatie van de broers. Dat gebeurde niet zonder slag of stoot. Ayman O. was na een trip naar Nederland op weg naar Gullegem om de drugs in een kelder te verbergen, maar vluchtte met een Audi weg. Het kwam tot een wilde achtervolging waarbij zelfs een politievoertuig werd aangereden.

Een tweede poging om hem te doen stoppen in de Gullegemstraat in Kortrijk mislukte ook. De vluchtauto kon later in de Evarist Carpentierstraat in Kortrijk aangetroffen worden, net als 7,8 kilogram cannabis in een tuin vlakbij. In de kelder van een woning in Gullegem kon nog eens 4 kilogram gevonden worden.

Nog vier verdachten

Volgens de openbare aanklager is Ayman O. het kopstuk. Hij bekende bij drugshandel betrokken te zijn. “Maar het zijn niet de grote vissen die men dacht te hebben gevat”, aldus advocaat Vandemeulebroucke. “Er wordt zelfs geen eurocent verbeurdverklaring van drugsgeld gevraagd.” Anis O. vroeg de vrijspraak. “Hij ziet hier enkel op het beklaagdenbankje omdat hij de ‘broer van’ is “, aldus advocaat Kris Vincke. “Hij verkocht geen gram coke of cannabis.”

Samen met de twee broers stonden nog vier verdachten, waaronder twee neven, terecht voor hun hulp aan de broers. Een ex-leerkracht stelde bijvoorbeeld de kelder in Gullegem ter beschikking. Vonnis op 2 mei. (LSi)