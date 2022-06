Twaalf maanden met uitstel voor Palestijn die verantwoordelijke opvangcentrum bedreigde

De Brugse correctionele rechtbank heeft een 25-jarige Palestijn veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf voor doodsbedreigingen, belaging en vernieling. Belal K. dreigde de verantwoordelijke van een noodopvangcentrum in Sijsele te vermoorden.

In de loop van de ochtend van 30 september 2021 maakte de beklaagde al amok in het kantoor van de verantwoordelijke van het noodopvangcentrum voor asielzoekers in Sijsele, een deelgemeente van Damme. Belal K. gooide met een stoel en kwam steeds agressiever uit de hoek. De beklaagde werd opgepakt door de politie, maar bleef zich agressief opstellen.

Door zijn eerder agressief gedrag werd beslist om de Palestijn over te plaatsen naar het opvangcentrum van Leopoldsburg. Toen de verantwoordelijke hem daar in een toezichtslokaal van het treinstation van op de hoogte bracht, ging K. helemaal door het lint. Zo verscheurde hij zijn documenten en zijn treinticket. Bovendien uitte hij meermaals bedreigingen aan het adres van de vrouw. Hij stelde dat hij zou terugkeren naar Sijsele om haar te vermoorden.

De beklaagde weigerde op de trein richting Leopoldsburg te stappen en dook diezelfde avond inderdaad weer op in Sijsele. Hij dreigde met een stoel en zelfs met een brandblusapparaat naar een andere verantwoordelijke te gooien. Bij de feiten sneuvelden een biljartkeu en twee kaders met posters. Na het nieuwe incident zat K. twee maanden in voorhechtenis. Ondertussen verblijft hij in het opvangcentrum voor asielzoekers in Spa.

Belal K. ontkende de feiten niet, maar beweerde dat hij bij zijn arrestatie te ruw was behandeld door de politie. De rechter hield rekening met zijn blanco strafblad en besliste om een straf met uitstel op te leggen. (Belga)