Twaalf maanden effectieve celstraf voor Afghaanse vluchteling door dealen drugs aan Roeselaarse station

Hij beloofde het nooit meer te zullen doen en smeekte de rechter om nog een kans, maar amper een maand na een veroordeling voor het dealen van drugs aan het Roeselaarse station kon een 31-jarige Afghaanse vluchteling opnieuw betrapt worden. Einde verhaal voor de rechter die hem dit keer bij verstek een effectieve celstraf van twaalf maanden en een boete van 8.0000 euro gaf.

Op 12 januari 2022 gaf de rechter Ghazi O. nog een kans: zeven maanden voorwaardelijke celstraf en een boete van 1.200 euro. Tot twee keer toe kon hij op 9 augustus en 18 oktober 2021 aan het station van Roeselare betrapt worden terwijl hij drugs dealde. Hij probeerde nog weg te vluchten toen hij agenten zag en gooide een zak marihuana weg. Bij een huiszoeking kon 45 gram marihuana en 445 euro cash geld gevonden worden.

Maar op 3 februari 2022 kon de politie hem opnieuw op heterdaad betrappen aan het station. Hij had MDMA en cannabis bij. In een fietstas bewaarde hij de drugs om dan telkens met enkele zakjes de straat op te trekken. Een huiszoeking leverde nog eens 39 gram cannabis en 430 euro cash geld op. “Ik stuur het geld dat ik over heb naar mijn familie in Afghanistan, maar hou te weinig van mijn OCMW-uitkering over om rond te komen”, klonk het in zijn verklaring bij de politie. (LSi)