Twaalf maanden cel voor twintiger die ammoniak in gezicht van buur gooit die klaagt over geluidsoverlast

Een 27-jarige man uit Kortrijk gooide ammoniak in het gezicht van een man die kwam klagen over geluidsoverlast. De man beweerde dat het een ongeluk was en vroeg de vrijspraak, maar de rechter veroordeelde hem tot twaalf maanden cel, waarvan vier effectief en 800 euro boete.

De beklaagde H.O.M. was op 14 januari op bezoek in een appartementsgebouw langs de Sint-Janslaan in Kortrijk. De bewoners van het appartement waar M. te gast was, leefden al enige tijd op gespannen voet met hun bovenbuur. Die klaagde geregeld over de geluidsoverlast en het drank- en drugsgebruik bij zijn onderburen. De dag van de feiten liep dat echter volledig verkeerd.

“Gerichte aanval”

“De beklaagde reageerde compleet irrationeel en spoot met een fles ammoniak in het gezicht van mijn cliënt”, zei meester Floor Ameye tijdens het proces. “Hij was tijdelijk verblind en tien dagen volledig ongeschikt. Het ging duidelijk om een gerichte aanval, het is hallucinant dat de feiten betwist worden.”

Advocate Stéphanie Debeaussaert, die H.O.M. verdedigde, vroeg in hoofdorde immers de vrijspraak. “Het is niet duidelijk wat er die dag precies gebeurde. Mijn cliënt was onderweg naar buiten om cocaïne te roken, daarom had hij ammoniak bij. Op de trap kwam hij het slachtoffer tegen, die was zodanig kwaad dat hij hem vastgreep en daardoor liet mijn cliënt alles vallen. Het was nooit de bedoeling om opzettelijk te gooien met de ammoniak.”

Op het proces vond de procureur die versie van de feiten al totaal ongeloofwaardig en dat vond duidelijk ook de rechter. Naast de boete en de celstraf moet H.O.M. zijn slachtoffer 2.080 euro schadevergoeding betalen.