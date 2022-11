Twaalf maanden cel voor cannabisplantage in leegstaande woning in Hooglede

Een man is veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden, waarvan de voorhechtenis effectief en de rest met uitstel, omdat hij zijn woning ter beschikking stelde van Albanezen om er een cannabisplantage op te starten. De beklaagde woonde samen met zijn zieke vrouw bij zijn schoonouders en wilde een centje verdienen aan de leegstand van zijn huis.

De politie van zone Riho kreeg op 14 november 2019 een anonieme tip over een cannabisplantage in Hooglede. Bij een huiszoeking bleek dat alles in gereedheid werd gebracht om er een grote cannabisplantage uit te bouwen.

“Speurders vonden er onder andere 840 bloempotten, 60 ventilatoren en de elektriciteit was ook al afgeleid om af te tappen”, aldus de procureur. “De beklaagde zelf was met zijn gezin naar zijn schoonouders verhuisd.”

Een bevriende Albanees uit Oostende had hem gevraagd of hij geen zin had om een centje bij te verdienen. “Hij was op zoek naar een locatie voor een cannabisplantage. In ruil zou de dertiger bij elke oogst 5.000 euro krijgen zonder dat hij zich ermee moest bezighouden.”

Zijn advocaat zei dat de man financiële problemen had en iets wilde verdienen aan de leegstand van het huis terwijl hij zorgde voor zijn zieke vrouw. De beklaagde zelf kampt ook met ernstige medische problemen. De rechter veroordeelde hem tot twaalf maanden cel, waarvan alleen de voorhechtenis effectief. Hij kreeg ook een boete van 8.000 euro, waarvan hij een vierde effectief moet betalen. De rest is eveneens met uitstel.