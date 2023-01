Twaalf maanden cel voor cannabisdealer in Brugs park

De Brugse strafrechter heeft een 22-jarige Bruggeling veroordeeld tot twaalf maanden effectieve celstraf en 8.000 euro boete voor het dealen van cannabis. S.K. werd meermaals betrapt in het Brugse Astridpark, maar beweerde slechts een tussenpersoon te zijn.

Op 25 april 2021 zag de politie hoe de beklaagde in het Astridpark iets overhandigde aan een man op een step. Bij een huiszoeking werd in de woning van S.K. 29 gram cannabis aangetroffen.

Tussenpersoon

De jonge Bruggeling verklaarde dat hij slechts een rol als tussenpersoon speelde voor de eigenlijke verkopers, door klanten met hen in contact te brengen.

Het openbaar ministerie merkte op dat K. in hetzelfde park ook twee keer werd betrapt in het bezit van een joint. De beklaagde betaalde echter zijn minnelijke schikking niet, terwijl hij later ook de voorgestelde bemiddeling niet volgde.

Diefstal, afpersing en cocaïnebezit

Bovendien blijven de dossiers tegen K. volgens de procureur binnenstromen. Het zou onder andere gaan om feiten van diefstal, afpersing en cocaïnebezit. In die omstandigheden werd twaalf maanden effectieve celstraf gevorderd.

De verdediging pleitte dat K. zelf inderdaad drugs gebruikt, maar dat hij formeel de verkoop van drugs ontkent. Zijn advocaat stuurde aan op een straf met uitstel, gekoppeld aan probatievoorwaarden.

De rechter gaf onmiddellijk aan dat hij twijfels had bij de haalbaarheid van een dergelijke maatregel, aangezien de beklaagde zelfs niet op de zitting aanwezig was.