Twaalf jaar cel voor seksueel misbruik eigen zoon en dochter

Een 37-jarige man uit Tielt is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van 12 jaar voor seksueel misbruik van zijn eigen minderjarige dochter en zoon in Meulebeke. Filmpjes van het misbruik stuurde hij ook door naar anderen. In 2016 liep hij al eens een veroordeling op voor gelijkaardige feiten maar dat zorgde er niet voor dat hij zich niet meer opnieuw bezondigde.

Op 19 juli 2021 deed de vriendin van de man bij de politie aangifte bij de politie. Op de gsm van haar vriend had ze foto’s van naakte minderjarigen gevonden. Ze herkende onder meer hun eigen dochter terwijl ze een penis in de mond had.

Op andere filmpjes en foto’s bleek er onder een rok van een nichtje te zijn gefilmd of was te zien hoe de vagina van zijn dochter werd aangeraakt. Op filmpjes verklaarde het meisje dat ‘papa zijn vinger in haar poep stak’.

Nog geen 10 jaar oud

Tijdens het verdere onderzoek konden ook op de computer van de man filmpjes van seksueel misbruik van zijn eigen dochter gevonden worden. Zijn zoontje verklaarde ook dat zijn papa en hem elkaar penetreerden in het bad.

Beide kinderen waren nog geen 10 jaar oud. Met andere minderjarige meisjes stuurde de man uit Tielt ook seksueel getinte berichten. Hij kon halfweg 2021 opgepakt worden en zit sindsdien in de cel.

Volgens de rechter getuigen de feiten van een gevaarlijke en perverse ingesteldheid en een totaal gebrek aan normbesef. Een gerechtspsychiater weerhield een gemiddeld tot hoog risicoprofiel voor recidive. De rechter beval dat hij na het uitzitten van de effectieve celstraf van 12 jaar ook nog 15 jaar ter beschikking moet blijven van de strafuitvoeringsrechtbank.

Twintig jaar lang mag hij ook geen functies meer uitoefenen waarbij hij in contact komt met minderjarigen en verliest hij zijn burgerrechten. Hij moet aan de slachtoffers en hun moeder een voorlopige schadevergoeding van 12.500 euro betalen. In 2016 veroordeelde de rechtbank in Brugge hem al tot een celstraf van 4 jaar, waarvan de helft effectief, voor gelijkaardige feiten.

(LSi)