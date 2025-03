Twaalf jaar cel gevorderd voor mensensmokkel met 39 doden

In een mensensmokkelzaak waarbij 39 Vietnamese migranten om het leven kwamen, heeft het federaal parket in de Brugse correctionele rechtbank twaalf jaar effectieve gevangenisstraf gevorderd. N. Van Kim (34) zou de rechterhand geweest zijn van het kopstuk van de bende. Bij verstek hangt hem ook 616.000 euro boete en ruim anderhalf miljoen euro verbeurdverklaring boven het hoofd.

De 39 levenloze lichamen, onder wie drie minderjarigen, werden op 23 oktober 2019 ontdekt in een koelwagen in Grays, een gemeente in het Zuid-Engelse graafschap Essex. De slachtoffers kwamen door verstikking om het leven. Vrij snel bleek dat de container de namiddag daarvoor vanuit Zeebrugge was vertrokken naar Purfleet. Daarom werd een samenwerking tussen de verschillende betrokken landen op poten gezet. In het Britse luik van het dossier kregen de spilfiguren in januari 2021 al 20 en 27 jaar cel voor doodslag.

Het federaal parket legde uit dat de migranten meestal via Roemenië, Rusland of Dubai naar Berlijn werden gesmokkeld. Van daaruit werden ze door de bende naar Brussel of Parijs gebracht. In het Belgische luik van het onderzoek kwamen twee safehouses in Anderlecht in het vizier van de speurders. Door taxichauffeurs werden de migranten vervolgens naar de locatie gebracht waar ze in vrachtwagens verstopt werden. Het fatale transport vertrok vanuit het Noord-Franse Bierne. In totaal kon de bende rond Vo Van Hong gelinkt worden aan 130 transporten.

Tot 15 jaar cel veroordeeld

De Brugse correctionele rechtbank veroordeelde Vo Van Hong in januari 2022 tot vijftien jaar effectieve gevangenisstraf. Die maximumstraf werd door het Gentse hof van beroep in februari 2023 teruggebracht naar tien jaar cel. Het kopstuk kreeg ook een boete van 920.000 euro opgelegd. Voor zijn handlangers werd tot vier jaar effectieve celstraf uitgesproken. Enkele taxichauffeurs en verhuurders van safehouses werden vrijgesproken.

De vaste adjunct van Vo Van Hong kon nooit ingerekend worden. Daarom werd N. Van Kim woensdagochtend uiteindelijk bij verstek berecht. De burgerlijke partij omschreef de beklaagde als een heel belangrijke pion binnen de bende. Zo verklaarde een ander bendelid dat ‘Kim’ betrokken was bij de smokkel met dodelijke afloop. Meester Alejandro Van Parys vorderde een schadevergoeding van 5.000 euro voor het federaal migratiecentrum Myria.

Het federaal parket legde uit dat zowel de daders als de slachtoffers uit dezelfde regio in Vietnam afkomstig zijn. “Ze komen uit de meest verpauperde gebieden, waar amper elektriciteit is in hun hutjes”, aldus procureur Ann Lukowiak. Bij het rekruteren van de migranten zouden de beklaagde en zijn broer de touwtjes in handen hebben. De broer van ‘Kim’ zou voor die feiten in Vietnam ondertussen al veroordeeld zijn.

N. Van Kim stond volgens het openbaar ministerie ook aan het hoofd van het safehouse in de Gespstraat in Anderlecht. De vader van een van de slachtoffers zou voor de totale smokkel 47.000 dollar betaald hebben. Daarnaast werd de beklaagde ook door enkele taxichauffeurs en slachtoffers als mensensmokkelaar aangewezen. Zo schreef een vrouw een week voor haar dood dat ‘Kim’ de baas was van het safehouse.

Onlangs dook er zelfs een videofragment op dat vanuit het koeltransport gemaakt werd. “Zelfs na al die jaren was het heel choquerend om te zien. In volle doodsstrijd vraagt het slachtoffer om de baas van het safehouse en de taxichauffeur zeker te vervolgen. Op de achtergrond horen we mensen hoesten, wenen en kloppen”, stelde procureur Ann Lukowiak in haar requisitoir.

Vonnis begin mei

In totaal moest N. Van Kim zich verantwoorden voor de smokkel van minstens 77 migranten, verspreid over 56 transporten. Het federaal parket verweet de beklaagde een totaal gebrek aan normbesef. “Het enige opzet bij mensensmokkel is geldgewin. Het misdrijf gedijt op de dromen en de wanhoop van die mensen.” In die omstandigheden werd twaalf jaar effectieve gevangenisstraf, 616.000 euro boete en een verbeurdverklaring van ruim anderhalf miljoen euro gevorderd.

Ook N. Van Thanh (39) moest zich woensdagochtend bij verstek verantwoorden voor zijn aandeel in de smokkelbende. Volgens de burgerlijke partij speelde de beklaagde een faciliterende rol door voor valse identiteitskaarten te zorgen. Het OM is echter van mening dat die aanwijzingen uiteindelijk niet hard konden worden gemaakt. Daarom vroeg de procureur zelf de vrijspraak. Voor illegaal verblijf vorderde ze wel drie maanden cel. Als een gevangenisstraf door een wetswijziging niet meer mogelijk zou blijken te zijn, stelde het parket een geldboete voor.

De rechtbank doet uitspraak op 7 mei.