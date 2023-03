Tsjetsjeen uit Oostende die cannabis smokkelde via taxichauffeur riskeert vijf jaar cel

Een 32-jarige Tsjetsjeen riskeert in beroep vijf jaar cel voor grootschalige cannabis- en cocaïnehandel.

Op 18 januari 2021 werd Ruiseledenaar Z.J. (21) opgepakt voor drugsverkoop. De man verklaarde dat hij dealde onder druk van Shamil G., een 32-jarige Tsjetsjeen uit Oostende die hem als loopjongen had ingeschakeld om oude schulden af te lossen. Z.J. werd immers in 2020 al eens veroordeeld voor drugsverkoop en G. was toen zijn leverancier.

Shamil G., die een ellenlang strafblad meezeult, was zes dagen voor de arrestatie van de Ruiseledenaar al in de boeien geslagen na een huiszoeking waarbij tal van verdovende middelen werden aangetroffen. Volgens het parket verhandelde hij 61 kilogram cannabis en 1,7 kilogram cocaïne. De rechter verklaarde uiteindelijk “slechts” 125.000 euro verbeurd. Z.J. kreeg twee jaar voorwaardelijke celstraf en ging niet in beroep. Shamil G., die 40 maanden effectief kreeg, tekende wel beroep aan. Zijn advocaat vraagt een straf met uitstel en vooral om de verbeurdverklaring van 100.000 euro nog meer te milderen. Maar de procureur-generaal vorderde vijf jaar effectief. “Hij werd in het verleden al drie keer veroordeeld, waaronder twee werkstraffen. Hoeveel keer moeten we hem nog over zijn bolleke aaien?”

Koffer met drugs

In de zaak stond ook een 30-jarige Bruggeling terecht in wiens taxi een koffer met drugs werd aangetroffen. De man beweerde dat hij niet wist wat er in de koffer stak, maar de rechter hechtte daar geen geloof aan en gaf hem toen maanden celstraf met uitstel. Dat vindt de procureur-generaal een correcte straf. “Maar dat je het niet wist, dat geloof ik niet! Cannabis stinkt! Zelfs de politie rook het toen ze je taxi open deden. Waren het nog Kalashnikovs, ik kan er nog in komen, want die stinken niet. Maar het waren geen Kalashnikovs die in die sporttassen zaten hé!” Uitspraak op 29 maart. (OSM)