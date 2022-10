Trucker wel degelijk schuldig aan dodelijk ongeval met fietsster Kato (12): “Had dubbel voorzichtig moeten zijn”

De 56-jarige vrachtwagenchauffeur die op 18 september 2020 in Zwevegem betrokken was bij het dodelijke ongeval waarbij fietsster Kato Vandenbogaerde (12) het leven liet, is vandaag door de Kortrijkse politierechtbank veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden, een boete van 4.000 euro en een rijverbod van 6 maanden.

Op die fatale vrijdagochtend was trucker Roland R. eigenlijk de weg kwijt. Hij was op weg van Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke) naar Deerlijk maar na een verkeerde afslag verzeilde hij rond schooltijd in de Bekaertstraat in Zwevegem. Daar reden ook Kato en haar vriendinnetje naast elkaar met de fiets.

Hij bleef er eerst achter rijden, maar startte uiteindelijk toch een inhaalmanoeuvre. Hij startte zijn inhaalmanoeuvre nog voor de weg naar een breedte van 4,70 meter versmalde, maar was hen voor de versmalling nog niet gepasseerd. Tijdens zijn manoeuvre haakten Kato en haar vriendinnetje met de fiets in elkaar en kwamen ten val. Kato belandde onder de wielen van de vrachtwagen en was op slag dood. Volgens de politierechter had de trucker dubbel voorzichtig moeten zijn en zorgde hij er met zijn inhaalmanoeuvre voor dat de fietsende kinderen weinig manoeuvreerruimte meer hadden.

De advocaat van de trucker zelf had de vrijspraak gevraagd omdat hij de fietsers niet raakte, hij mocht inhalen en er voldoende ruimte was om dat te doen. Volgens de politierechter was de trucker onvoorzichtig door Kato en haar fietsende vriendinnetje in te halen en zo de manoeuvreerruimte voor de fietsers erg te beperken. (LSi)