Trucker vraagt vrijspraak voor dodehoekongeval waarbij bewakingsagent Hans (42) stierf: “Ik slaap al drie jaar niet meer”

Een vrachtwagenchauffeur uit Roeselare vroeg maandagochtend voor de Brugse politierechtbank de vrijspraak voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval in de haven van Zeebrugge. De 42-jarige bewakingsagent Hans Balcaen kwam op maandag 19 oktober 2020 terecht onder de wielen van de vrachtwagen en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. “Geen enkele seconde heb ik hem gezien”, zei de trucker tijdens de zitting.

Bijna drie jaar na de feiten ging de zitting rond het dodelijk verkeersongeval waarbij Hans Balcaen het leven liet, eindelijk van start. De veertiger was op maandag 19 oktober 2020 bijna klaar met werken toen om 13.20 uur het noodlot toesloeg. Hans wilde bemiddelen tijdens een verkeerskwestie, maar bekocht dat met zijn leven. Trucker B.R. uit Roeselare stond die dag al een halfuur aan te schuiven om de terminal te verlaten, toen een andere trucker hem wilde voorbijsteken. Die vrachtwagenchauffeur wilde invoegen vlak voor B.R., maar dat was buiten de dertiger gerekend. Beide chauffeurs wilden niet wijken voor elkaar, waarna Hans ter plaatse ging om te bemiddelen. Net toen liep het grondig fout.

Dode hoek

B.R. zag het slachtoffer niet en zette zijn weg voort. Hans kwam zo onder de vrachtwagen terecht en overleefde de aanrijding niet. Uit deskundig verslag blijkt nu dat B.R. het slachtoffer niet kon zien, omdat Hans zich in de dode hoekzone bevond.

“Had B.R. wat meer geduld aan de dag gelegd en de andere trucker gewoon laten invoegen, dan was de aanrijding niet gebeurd”, sneerde de procureur.

Al vindt de verdediging dan weer dat de andere vrachtwagenchauffeur gewoon correct achteraan de file had moeten wachten. “Ik begrijp niet goed waarom er alleen gekeken wordt naar mijn cliënt, terwijl er toch minstens drie partijen zijn die de situatie mee veroorzaakt hebben.”

Geen correct zicht

Uit het deskundig verslag bleek bovendien dat de voorruitspiegel van de trucker verkeerd stond afgesteld, al is dat geen fout volgens de verdediging. Uit het pleidooi van advocaat Vandenbogaerde blijkt dat er in de wegcode niets vermeld staat over de exacte afstemming van de spiegel in kwestie. “De spiegel moet gewoon aanwezig zijn”, zei meester Vandenbogaerde.

Het slachtoffer bevond zich bovendien op een plaats waar hij niet hoorde te zijn. “En het klopt dat mijn cliënt inderdaad gefrustreerd was”, zei meester Vandenbogaerde. “Dat is menselijk. Hij stond al een halfuur correct aan te schuiven toen een andere trucker op een niet deftige manier wil voorbijsteken.” De verdediging vraagt dan ook de vrijspraak.

Drie jaar niet slapen

De trucker richtte zich maandagochtend ook even persoonlijk naar de familie. “Mijn innige deelneming”, begon de dertiger. “Ik heb in al mijn spiegels gekeken en nooit iets gezien. Geen enkele seconde zag ik hem. Ik kan al drie jaar ‘s nachts niet slapen, omdat ik niet begrijp hoe het is kunnen gebeuren.”

Vonnis op 9 oktober.