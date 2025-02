Trucker takelt vijftiger toe met vuistslag tijdens ruzie aan parkeerplaats in Oostende: “Hij maakte mij uit voor homo”

Tijdens een geval van verkeersagressie in Oostende gaf een 31-jarige trucker uit Oudenburg een vijftiger een harde vuistslag in het gezicht. T.D. beweerde dat hij werd uitgelokt, maar de Brugse rechtbank zag dat anders.

Het slachtoffer zocht op 5 juli 2023 een parkeerplaats in de Vindictivelaan in Oostende. Toen hij een auto weg zag rijden, besloot de vijftiger even op de rijweg te wachten in zijn auto. Er vormde zich een file en dat was duidelijk niet naar de zin van beklaagde T.D. (31). Terwijl het slachtoffer de parkeerplaats opreed, schold de trucker hem de huid vol. Hij plaatste zijn vrachtwagen aan de kant en gaf hij het slachtoffer een vuistslag in het gezicht.

Eerste duw

Het slachtoffer hield aan het geweld een gebroken gebit en gescheurde lip over. De beklaagde bekende dat er een schermutseling was, maar ontkende de slag. “Hij maakte mij uit voor homo en gaf mij als eerste een duw”, beweerde hij. “Hierop duwde ik terug.” Een getuige sprak dit evenwel tegen en bevestigde dat T.D. als eerste sloeg en vervolgens wegreed in zijn vrachtwagen. De politie zag bovendien bloed aan de kneukels van de beklaagde.

Op het proces vroeg de verdediging de vrijspraak op basis van wettige zelfverdediging, maar de rechtbank noemde de uitleg van T.D. ongeloofwaardig, gelet op de letsels bij het slachtoffer. Dat er sprake zou geweest zijn van uitlokking, veegde de rechtbank eveneens van tafel. “Zelfs al had het slachtoffer de beklaagde uitgescholden – wat niet is aangetoond – dan nog was die reactie disproportioneel”, klonk het in het vonnis.

De rechtbank veroordeelde T.D. uiteindelijk tot twaalf maanden celstraf met uitstel. Aan het slachtoffer moet de man 1.757 euro schadevergoeding betalen.

(AFr)