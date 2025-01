Trucker steelt tankkaart van Zedelgemse ex-werkgever en misbruikt die schromelijk: parket eist twaalf maanden cel

Een Roemeense trucker riskeert voor de Brugse strafrechtbank 12 maanden cel nadat hij voor ruim 3.000 euro tankte op kosten van zijn ex-werkgever. Costin G. (39) gebruikte hiervoor een gestolen tankkaart.

Kort na zijn ontslag bij een Zedelgemse transportfirma, keerde de beklaagde op 6 augustus 2023 terug naar zijn ex-werkgever om enkele spullen terug te geven aan zijn voormalige collega’s. Hij werd er de deur gewezen, maar maakte van de gelegenheid gebruik om een tankkaart te stelen. Volgens een oud-collega schiep Costin G. (39) op over de diefstal.

Het parket registreerde tussen 6 augustus en 12 september 2023 dertien tankbeurten in Brugge, waar hij toen woonde. Maar ook in Duitsland, Oostenrijk en Roemenië misbruikte G. hij de tankkaart. In totaal zou de man voor ruim 3.000 euro brandstof hebben scheefgeslagen.

Schadevergoeding

Het Openbaar Ministerie vroeg dinsdag twaalf maanden cel voor de Roemeen, die niet kwam opdagen voor zijn proces. Tijdens zijn verhoor ontkende hij de feiten evenwel met klem. De gedupeerde transportfirma stelde zich burgerlijke partij en eist ruim 3.000 euro schadevergoeding. De rechtbank doet uitspraak op 25 februari. (AFr)