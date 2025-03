Trucker moet opnieuw rijbewijs halen na zwalpen op A19: “Was eenmalig, nooit eerder gebeurd”

Een 31-jarige trucker uit Doornik moet zowel zijn auto- als zijn vrachtwagenrijbewijs opnieuw behalen. Langs de A19 in Wervik kon hij zwalpend met 1,13 promille alcohol uit het verkeer geplukt worden.

Op 12 juli 2024 liep bij de federale wegpolitie de melding binnen dat een vrachtwagen langs de A19 in Wervik zwalpte. Nog vooraleer de politie trucker Maxime D. en zijn gevaarte van de weg kon halen, ramde hij nog enkele verkeersborden en -palen en een ANPR-camera. Hij bleek 1,13 promille alcohol in het bloed te hebben. “Eenmalig. Dit was nooit eerder gebeurd”, probeerde de man zich te verdedigen.

Op weinig genade van de politierechter moest hij niet rekenen. Ze veroordeelde hem tot een boete van 800 euro en een rijverbod van 21 dagen. Vooraleer hij zijn rijbewijs terug kan krijgen, zal hij eerst opnieuw zijn auto- en vrachtwagenrijbewijs moeten halen en slagen voor medische en psychologische proeven. “En mijn job dan?”, vroeg de man zich vertwijfeld af. (LSi)