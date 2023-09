Trucker en vriend staan terecht nadat Athena (18) het leven laat in verkeersongeval: “Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik eraan denk”

Een 47-jarige trucker en 18-jarige bestuurder van een bromfiets moesten zich dinsdagochtend verantwoorden voor de Brugse politierechtbank voor onopzettelijke doding. In april vorig jaar reed J.R. tijdens een manoeuvre met zijn vrachtwagen op de Oudenburgsesteenweg in Oostende een brommer aan met twee opzittenden. Athena (18), die achterop de brommer bij haar vriend Abel P. (18) zat, liet daarbij het leven. “Ik ben zo kwaad”, getuigt mama Linda de Winter.

21 april 2022. Een zonnige vrijdag, maar een dag die voor de ouders van de 18-jarig Athena Spencer al snel een gitzwart randje krijgt. Rond 16.10 uur reed de 18-jarige Abel P. met zijn brommer op de Oudenburgsesteenweg in Oostende. Zijn 18-jarig vriendinnetje Athena zat achterop. De tortelduifjes kenden elkaar als sinds hun 13 jaar en vormden al een tijdje een koppel. Athena was afkomstig van Beveren-Waas, maar woonde sinds kort samen in Oostende met haar vriendje.

Tussen de Plassendaelebrug en de Stationsstraat liep het die dag plots gruwelijk fout: J.R. wilde met zijn vrachtwagen indraaien op de parking van een bedrijf. De man zag naar eigen zeggen hoe de Plassendaelebrug geopend was en dat er door werkzaamheden veel file was. “Mijn vrachtwagen mag niet lang stilstaan”, zei J.R. “Daarom wilde ik op de parking draaien om zo terug te rijden.”

Net tijdens dat manoeuvre passeerden Abel P. en Athena met de brommer. De trucker merkte de bromfiets niet op, waarna de twee tieners werden aangereden. Bestuurder Abel P. kwam er met de schrik vanaf, Athena stierf ter plaatse.

Onopzettelijke doding

Dinsdagochtend, bijna anderhalf jaar na de feiten, stond de 47-jarige J.R. terecht voor onopzettelijke doding. Ook de bestuurder van de bromfiets Abel P. stond terecht hiervoor. Een bewogen zitting, waar van verschillende partijen naar elkaar met de vinger werd gewezen.

Het Openbaar Ministerie en de advocaten van de burgerlijke partijen achten het voor onmogelijk dat de trucker het duo op de bromfiets niet opmerkte. “Was hij bezig met zijn gsm? Of met de gps?”, zei de advocate die de papa van Athena vertegenwoordigde.

Uit een verklaring van Abel P. kort na de feiten blijkt dat J.R. met zijn gsm uit zijn vrachtwagen kwam. “Ik ben geen enkel moment met mijn gsm bezig geweest”, zei J.R. tijdens de zitting. “Ik ben uit de vrachtwagen gestapt en ben teruggekeerd om mijn gsm te nemen, maar door de shock kon ik zelf niet bellen. Daarna ben ik naar de burelen gelopen met de vraag of zij de hulpdiensten konden verwittigen.”

Beide bestuurders in fout

Het Openbaar Ministerie benadrukte dat J.R. verplicht voorrang moest geven aan de bromfietser, maar ook dat de bestuurder van de bromfietser een duit in het zakje heeft. “Een dergelijke bromfiets klasse A mag maximaal 25 kilometer per uur rijden”, stelde de procureur.

“A. reed aan een snelheid van circa 47 kilometer per uur. Daarnaast was de bromfiets niet ingericht om twee personen te vervoeren. J.R. had de mogelijkheid de bromfietser op te merken, mits zijn spiegels goed afgesteld stonden, en mocht het manoeuvre nooit aanvatten. Maar had de bromfietser aan 25 kilometer per uur gereden, dan had hij voldoende tijd om te remmen en kon de aanrijding zo vermeden worden. Beide bestuurders hebben een fout begaan.”

Brief

De mama en zus van Athena waren aanwezig in de zaal. “Niemand had hier vandaag willen staan”, begon hun advocaat. “We hopen vooral dat er binnenkort een einde komt aan de eindeloze discussie wie al dan niet aansprakelijk is.”

De bestuurder van de bromfiets, het vriendje van Athena, was niet aanwezig tijdens de zitting op aanraden van zijn advocate. “Ik ben zo kwaad”, zei de mama. “Dat hij hier niet is, maakt mij nog kwader. Ik vertrouw erop dat de rechter de juiste beslissing maakt.”

Wie wel aanwezig was, was de 47-jarige vrachtwagenchauffeur. De veertiger blijft voet bij stuk houden dat hij het duo op geen enkel moment gezien heeft. Zijn advocaat las een brief voor in naam van de man, die het emotioneel te moeilijk vond zelf te spreken. “Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik eraan denk. Het is een spijtig ongeval dat wij allemaal meedragen, ook mijn gezin, maar dat we wel een plaats proberen geven.” De rechter nam hiermee geen genoegen en vroeg zich af hoe het kan dat J.R. het duo op geen enkel moment gezien heeft. “Ze komen toch niet uit de lucht vallen?”, zei de rechter. “Ik kan maar kijken door mijn ramen en spiegels”, stelde J.R. “Ik heb ze nooit gezien.”

Uitspraak

De advocaten van de vrachtwagenchauffeur en de bestuurder van de bromfiets vragen de gunst van de opschorting. De Brugse politierechter moet nu beslissen wie schuld treft: vriendje Abel P. die te snel met de brommer reed of vrachtwagenchauffeur J.R. die voorrang had moeten verlenen. “Ik hoop op gerechtigheid”, zei de mama van Athena nog. (CCA)