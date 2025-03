Trucker en automobiliste staan jaar na vrijspraak opnieuw oog in oog met nabestaanden Erwan (17): worden ze opnieuw vrijgesproken?

Het proces werd in het voorjaar van 2024 behandeld in de Brugse politierechtbank, maar een jaar later staan de nabestaanden van Erwan Zemmouri (17) en een automobiliste en trucker opnieuw oog in oog met elkaar. De tiener werd in de zomer van 2022 aangereden op zijn step door de automobiliste en trucker. Zij kregen de vrijspraak voor onopzettelijke doding, maar daar gingen de pleegouders van de jongeman niet mee akkoord. De zaak werd vrijdag in beroep opnieuw behandeld.

Bijna drie jaar. Zolang zoeken de nabestaanden van Erwan Zemmouri (17) al naar antwoorden nadat de tiener stierf op weg naar huis. De 17-jarige uit Dilbeek bracht samen met zijn schoonouders de zomer door aan zee. Een jarenlange traditie, die sinds die zomer een zwart randje kreeg.

Na een dagje strand besloot Erwan op 14 juli 2022 met zijn step naar de camping te rijden. Ook M.D. uit Nieuwpoort had er een fijne avond op zitten. De vrouw had haar verjaardag met vriendinnen gevierd en was onderweg naar huis. Met haar Audi A3 reed de dame, samen met twee vriendinnen, op de Koninklijke Baan toen ze plots een drempel voelde. “Ik besefte al snel dat je op zo’n baan geen drempel kan tegenkomen”, vertelde M.D. zelf tijdens het proces.

Snelle reconstructie

De vrouw besloot haar wagen aan de kant te zetten en de waarheid bleek veel erger te zijn. “Mijn cliënt maakte de juiste keuze om te stoppen nadat ze een slag voelde”, vertelt advocaat Hannes Colpaert. “Toen deed ze de gruwelijke ontdekking.” Bij het uitstappen bleek namelijk dat de Nieuwpoortse Erwan had aangereden. De tiener lag roerloos naast zijn elektrische step en was er zwaar aan toe.

De hulpdiensten snelden onmiddellijk ter plaatse, maar een reanimatie mocht niet meer baten. De aanrijding riep meteen heel wat vragen op, want de schade aan de wagen van de vrouw kwam niet overeen met de verwondingen van de tiener. Bovendien was de step wel héél zwaar toegetakeld voor een aanrijding met een personenwagen.

Het West-Vlaams parket organiseerde die nacht nog een reconstructie in de hoop duidelijkheid te scheppen. Wat blijkt? Erwan werd niet één, maar twee of zelfs mogelijk drie keer aangereden. Enkele ogenblikken voordat M.D. Erwan aanreed, werd de jongeman al eens aangereden door een Nederlandse trucker.

Die heeft naar eigen zeggen nooit iets gevoeld en dacht dat hij over een drempel gereden was. “Ik ben zelf dertig jaar vrachtwagenchauffeur geweest”, zei de pleegvader van Erwan vrijdagochtend. “Zelfs een kleine tik voel je en dan moet je hoe dan ook onmiddellijk stoppen.”

De verdediging denkt dat Erwan door drie verschillende mensen is aangereden, al werd die piste nooit helemaal bevestigd door de deskundigen. “Dat is de missing link”, zegt advocaat Hannes Colpaert die de Nieuwpoortse vertegenwoordigt.

“Op camerabeelden zie je namelijk goed dat nog voor de vrachtwagen passeert, ook een ander voertuig voorbijrijdt.” Ook van een oorzakelijk verband van de aanrijding tussen Erwan en de wagen van de Nieuwpoortse is volgens meester Colpaert geen sprake, omdat Erwan na de aanrijding met de trucker al dood bleek te zijn.

Vrijspraak

De trucker stopte na de aanrijding niet en reed door, maar passeerde even later wel opnieuw de plaats van het ongeval tijdens zijn terugweg. In eerste aanleg werd R.S. daarom ook veroordeeld voor het vluchtmisdrijf tot een rijverbod van drie maanden, waarvan een maand effectief. Daarnaast kreeg R.S. ook een geldboete van 3.200 euro, waarvan 800 euro effectief.

De Nieuwpoortse werd dan weer veroordeeld tot geldboete van 1.600 euro, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van een maand. Na controle bleek ze namelijk onder invloed van 1.8 promille alcohol te rijden. “Toch was ik heel helder van geest”, zei M.D. vrijdagochtend toen de zaak in beroep behandeld werd. “Ik heb gedaan wat ik moest doen en vooral wat we konden doen.” De twee vriendinnen van M.D. werken als verpleegster en probeerden de tiener nog te reanimeren, zonder succes.

Naast de veroordeling voor vluchtmisdrijf en rijden onder invloed werden zowel de Nieuwpoortse als de trucker in april 2024 vrijgesproken voor onopzettelijke doding. Dat was voor beiden een hele opluchting, al kwam een paar maanden later opnieuw een mokerslag. “Mijn wereld stortte in toen ik vernam dat er beroep was aangetekend”, gaat M.D. verder. “Dat ik een straf moet krijgen snap ik, maar de woorden onopzettelijke doding zijn te zwaar voor mij.”

Geen gesloten deuren

De pleegouders en pleegzus van Erwan gingen niet akkoord met de twee vrijspraken en hopen in beroep erkenning te krijgen. De burgerlijke partijen hopen dat de automobiliste en trucker in beroep wél schuldig worden verklaard aan onopzettelijke doding.

De zaak werd in de Brugse politierechtbank telkens achter gesloten deuren behandeld. De nabestaanden hoopten de zaak in de beroepskamer opnieuw achter gesloten deuren te behandelen, maar de drie rechters besloten niet in te gaan op het verzoek.

Tijdens het tweede proces vroegen M.D. en R.S. opnieuw de vrijspraak voor onopzettelijke doding.

Vonnis op 25 april.