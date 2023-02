Trucker die geliefde visser Frank (56) doodreed in Zeebrugge, kent zijn straf: “Te milde straf”

Drie maanden celstraf met uitstel, een geldboete van 2.000 euro en drie maanden rijverbod: die straf krijgt de Nederlandse trucker die in maart vorig jaar het ongeval veroorzaakte waarbij Frank Vlietinck (56) om het leven kwam. De visser uit Knokke-Heist werd in Zeebrugge gegrepen op zijn fiets en overleed ter plaatse. Voor de zus van het slachtoffer een té milde straf. “Frank was goed zichtbaar. Er was wel degelijk sprake van roekeloos rijgedrag.”

Een visser in hart en nieren: zo zal Frank Vlietinck door zijn omgeving herinnerd worden. De 56-jarige man uit Knokke-Heist was bemanningslid op de Zeebrugge Z94 Op Hoop van Zegen en de zee was zijn leven. Op 4 maart vorig jaar kwam daar abrupt een einde aan. Frank werd omstreeks 9.30 uur op zijn fiets aangereden langs de Isabellalaan in Zeebrugge. Een Nederlandse trucker, die wou afslaan, merkte hem te laat op. De gevolgen waren dramatisch. De toegesnelde hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar Frank Vlietinck overleed ter plaatse.

De verslagenheid bij vrienden en familie was enorm. De visser was dan ook enorm geliefd. “Frank was een hele brave man. Een rustig, eenvoudig persoon”, vertelde één van zijn vrienden destijds. “Ik kende hem al sinds 1975 en in 1987 zijn we een eerste keer samen uitgevaren. Eigenlijk kon je er alles aan vragen.”

Dubbelrichtingsfietspad

De vrachtwagenchauffeur verklaarde na het ongeval dat hij de fietser niet had opgemerkt. De zaak kwam voor de politierechtbank en daar klonk het bij de verdediging dat een moment van onoplettendheid aan de oorzaak lag. Ze haalden aan dat de aanrijding gebeurde op een volgens hen levensgevaarlijke plaats. De fietsers komen er uit beide richtingen, terwijl de meeste bestuurders dat niet weten.

De advocaat van de chauffeur vroeg rekening te houden met die factoren. De politierechtbank achtte de Nederlander wel volledig verantwoordelijk voor de aanrijding en veroordeelde hem tot tot drie maanden celstraf met uitstel, een geldboete van 2.000 euro en drie maanden rijverbod.

Neerleggen bij straf

Voor de nabestaanden van Frank Vlietinck is dat té mild, zegt advocaat Franky Baert. Hij vertegenwoordigt de zus van het slachtoffer. “Voor mijn cliënte is de uitgesproken straf moeilijk te aanvaarden. Zij had op een strengere straf gehoopt”, aldus meester Baert. “Haar broer was haar beste vriend. Die vrouw woont in Griekenland en Frank was van plan om daar ook te gaan wonen. Maar in plaats daarvan krijgt ze plots een telefoontje met dat vreselijke nieuws. De uitgesproken straf is zeer mild, wat ons, gelet op de omstandigheden, wel verbaast. Frank was op het moment van de aanrijding goed zichtbaar. Er was zeker sprake van roekeloos rijgedrag waarbij de chauffeur onoplettend was, daar blijven we bij. Toch moeten we ons als burgerlijke partij neerleggen bij de uitgesproken straf”, besluit meester Franky Baert.

Antoine, de broer van het slachtoffer, is minder scherp. “Een zwaardere straf brengt mijn broer niet terug”, stelt de man. “Ik heb die trucker persoonlijk gesproken en ook voor hem is het ongeval heel zwaar om dragen. In de rechtszaal heeft hij ook zijn verantwoordelijkheid opgenomen. Voor mij is het belangrijkste dat het proces is afgerond. Op die manier kan het rouwproces om Frank volledig starten.” (MM)