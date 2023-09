Troggelde priester uit Veurne (72) jarenlang geld af van kwetsbare vrouw (91)?: “Hij liet mama geloven dat wij slecht waren”

Heeft een 72-jarige priester uit Veurne jarenlang financieel misbruik gemaakt van een intussen overleden 91-jarige vrouw die bij hem inwoonde? Dat beweert de familie van de vrouw. “Hij liet haar voor alles betalen: boodschappen, museumbezoeken, etentjes tot zelfs de tankbeurten die hij zélf betaald kreeg van het bisdom.” De familie eist 63.000 euro terug van de priester, die zelf de vrijspraak vraagt. “Ik hoopte op meer erkentelijkheid voor mijn jarenlange zorgen voor die vrouw”, zegt hij.

De nu 72-jarige priester uit Veurne en de vorig jaar overleden 91-jarige R. leerden elkaar vele jaren geleden kennen in de Brugse regio, toen de man daar nog priester was en de vrouw in Sijsele woonde. R., zelf alleenstaand en erg katholiek, volgde de man toen hij priester werd in Veurne en ging in 2010 met hem samenwonen, eerst in de pastorij, later in een privéwoning. Ze zorgden goed voor elkaar en aanvankelijk was ook de verstandhouding met de familie van R. goed. Dat veranderde in haar laatste levensjaren.

Financieel gepluimd

“Hij verkreeg eerst een zorgvolmacht over haar en stapte later naar een notaris”, sprak de advocaat van de familie, de twee dochters en zoon van R. “Het is zo dat we via bankonderzoek konden achterhalen dat hij hun mama tussen 2015 en 2020 financieel pluimde. Hij had controle over haar rekening en haar bankkaart altijd op zak. De vele restaurantbezoekjes, de reisjes, de uitstapjes naar een museum, de boodschappen tot zelfs de tankbeurtkosten die de priester zelf betaald kreeg van het bisdom: alles werd betaald met de kaart van R. En hij haalde vaak cash geld af. We berekenden dat zij in die vijf jaar tijd 80% van álle kosten op haar nam.” De familie vraagt 63.136 euro terug.

Mama laten vervreemden

Nog erger dan het financieel nadeel is het psychisch leed dat de priester de familie naar eigen zeggen aandeed. “Hij zette mama tegen ons op en liet haar van ons vervreemden”, sprak een van de dochters in tranen. “Hij liet haar geloven dat wij slechte mensen waren, dat wij het waren die op haar geld uit waren. Mama was een hoogbejaarde en kwetsbare vrouw. Ze was erg gelovig en adoreerde hem als priester. Pas in september 2020 werd haar duidelijk dat er heel wat niet klopte op haar rekeningen, na een bezoek aan onze eigen notaris. Mama is toen onmiddellijk terug verhuisd naar een woonzorgcentrum in Brugge maar daar bleef ze doodsbang van hem, die haar wou opzoeken.”

Afgenomen terwijl ze leefde

Pas nadat de familie eerst bemiddelde bij het bisdom en tot slot naar de politie stapte om bescherming voor R. te vragen, ging de bal aan het rollen. Die ging langs in het rusthuis waar R. het ganse verhaal vertelde. Er werd dan een bankonderzoek opgestart en zo kwam de zaak voor de rechter. “Het ergste is”, snikte haar dochter, “dat mama een half jaar nodig heeft gehad om van haar angst te bekomen in het rusthuis. En het jaar nadien is ze gestorven. Mama is van ons afgenomen in haar laatste levensjaren terwijl ze wél nog leefde. En dat is allemaal de schuld van hem.”

Ook het openbaar ministerie sprak van misbruik door een kwetsbaar persoon door de priester en vroeg een principiële straf.

Hoop op erkentelijkheid

De priester en zijn advocaat zien het helemaal anders. “Ze woonden tien jaar gelukkig samen en de man is zelf vrij vermogend. Waarom zou hij zoiets doen? De hele situatie is pas geëscaleerd nadat het in 2019 met de familie over een testament ging. Dit klopt niet, we vragen met vertrouwen de vrijspraak.”

De priester wast zijn handen in onschuld. “Ik begrijp dit niet. Men zou me beter wat erkentelijk zijn voor de vele zorgen die ik gaf aan R. Eerst was er daarbij wederzijdse dankbaarheid, tot zij enkel nog over geld wilden praten. Ik had gehoopt dat we de herinnering aan R. op een andere, warme manier konden levendig houden.”

Vonnis op 24 oktober. (JH)