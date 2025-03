Trio voor rechter na dealen drugs in Mesen

Een man uit Mesen, die ooit acht jaar cel kreeg voor zijn betrokkenheid bij een gijzeling, verscheen opnieuw voor de rechter. Dit keer liet hij zich in met het verhandelen van drugs vanuit zijn woning. Bij een huiszoeking vonden de speurders zelfs drugs in de kinderkamer. Ook twee kompanen zitten mee in het beklaagdenbankje.

De politie van de zone Arro Ieper kreeg op een bepaald moment een melding binnen dat er in Mesen drugs zou worden gedeald. De speurders hadden aanwijzingen dat er daarbij onkuise dingen gebeuren in een woning in de Armentiersstraat. Het huis werd in de gaten gehouden en op 19 oktober vorig jaar was het zover. Eerst stopte er een wagen waarvan de bestuurder een afnemer bleek te zijn. Even later die dag stopte er opnieuw een auto, met Franse nummerplaat. De politie kon die wagen staande houden. Aan boord zaten twee mannen en een vrouw. Toen de inspecteurs de wagen doorzochten, vonden ze bijna 8.000 euro aan cash. Een deel van het geld zat verborgen. Ook in het voertuig: twee zakken met marihuana en smartphones. Er volgde een huiszoeking in de rijwoning in de Armentiersstraat. Daarvoor zette de politie het droneteam en een drugshond in. In de huurwoning werd cannabis gevonden, in de kinderkamer nota bene.

Geen onbekende

De bewoner van de huurwoning in de Armentiersstraat, M.B., is niet bepaald een onbekende voor het gerecht. De man kreeg ooit een gevangenisstraf van acht jaar voor een gijzeling en vijf jaar cel voor drugsfeiten. De Mesenaar riskeert nu opnieuw een celstraf. Zijn raadsman, meester Herman Baron, hoopt op mildheid van de rechtbank. “Die man raakte betrokken bij de drugsfeiten omwille van financiële problemen”, aldus de raadsman.

M.D.S. (22) en S.D., de twee mannen die zich in de wagen bevonden, riskeren elk een celstraf van twintig maanden en een geldboete. M.D.S., die in Wervik woont, vraagt echter de vrijspraak. “Ja, mijn cliënt zat in die wagen, maar het is totaal niet duidelijk wat zijn rol in deze zaak is”, pleitte meester Thomas Gillis, die de man verdedigde. “Zat hij aan de zijde van de passagier of aan de zijde van de bestuurder? Het is niet duidelijk wie aan wie wat overhandigde. De man had inderdaad geld bij, maar dat is afkomstig van zijn café. We willen daarvoor de bankuittreksels nog voorleggen op de rechtbank. Ik vind dat er in dit dossier te weinig elementen staan om mijn cliënt te veroordelen.”

Vonnis begin april

De openbare aanklager fronste de wenkbrauwen bij het aanhoren van het verhaal van de verdediging. “Het is duidelijk dat de twee mannen in de wagen samenwerkten om drugs te leveren”, aldus de aanklager.

Derde beklaagde S.D., die in Komen woont, zei dat de drugs in de wagen van hem waren. “De man was inderdaad een korte periode betrokken bij het verhandelen van drugs”, aldus zijn raadsman. “Hij zat een tijd in voorarrest, maar doet nu alles nu alles wat aan hem wordt verwacht. Hij is op goede weg. S.D. hoopt op een werkstraf en vraagt de rechter of hij zijn grootouders in Frankrijk zou mogen bezoeken, iets wat nu niet kan omwille van zijn opgelegde voorwaarden.

Vonnis op 7 april.