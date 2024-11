Trio veroordeeld voor gooien brandbom naar woning liefdesrivaal: “Overspel zorgde voor hoog oplopende emoties”

Een liefdeshistorie leidde eind vorig jaar tot een brandbom aan een woning in Dadizele. Drie jongeren uit Gent zijn daarvoor nu veroordeeld tot een (grotendeels) voorwaardelijke celstraf van drie jaar, maar slechts één van hen bekende volmondig. “Na een jarenlange relatie kreeg hij plots een naaktfoto van zijn eigen vriendin, stel je voor”, vroeg advocaat Thomas Vandemeulebroucke enig begrip aan de rechters.

Op 19 december 2023 brak aan een woning in de Jan Onraetstraat in Dadizele brand uit. Het vuur kon door de bewoner en enkele buurtbewoners geblust worden. Al snel bleek dat er een brandbom naar de woning was gegooid. De zoon des huizes wees Naur B. (25) uit Gent als snel als mogelijke verdachte aan. Niet verwonderlijk want in de dagen voordien hadden beiden elkaar berichten met bedreigingen gestuurd. Oorzaak was een liefdeshistorie: de vriendin van Naur B. bleek overspel te plegen met de zoon des huizes. “Daar was hij pas achter gekomen toen die jongen uit Dadizele hem een naaktfoto van zijn eigen vriendin doorstuurde”, pleitte advocaat Thomas Vandemeulebroucke. “Stel je voor: na een relatie van elf jaar. Uiteraard veroorzaakte dat een storm van emoties. Vroeger was geweld na het vaststellen van overspel verschoonbaar. Dat was niet zomaar, maar omdat de wetgever begrip had voor hoog oplaaiende emoties in zo’n geval. Het is ondertussen uit de strafwet verdwenen omdat overspel en bedrog nu schering en inslag is. Maar de impact is daarmee niet verminderd.”

Schrik aanjagen

Samen met Bayram A. (23) en Rayan N. (19), beiden ook Gent, zakte Naur B. met een cobrabom naar Dadizele af. “Bedoeling was niet om brand te stichten, gewoon schrik aan te jagen, zodat hij me met rust zou laten”, aldus B. Hij vloog tien maanden in de cel. “Ik ging mee, maar was er niet bij toen de brandbom werd gegooid”, aldus Bayram A. “Ik was uitgestapt om te plassen, maar ik wist wel dat ze een cobrabom mee hadden. Pas toen we terug in Gent waren, zag ik een filmpje waarop te zien was hoe Rayan N. de bom gooide.” De jongeman liep al eens een veroordeling op voor schuldig verzuim na de drugsdood van een vriend en staat nog altijd onder elektronisch toezicht.

Celstraffen

Alhoewel zowel Naur B. als Bayram A. nog eens herhaalden dat hij er ook bij was – meer zelfs, de bom gooide – bleef Rayan N. enige betrokkenheid ontkennen. “Ik ken hen niet eens”, vertelde hij aan de rechter. “Ik weet niet waarom ze in mijn richting wijzen.” Alle drie kregen ze uiteindelijk een celstraf van drie jaar. Voor Naur B. en Rayan N. is twaalf maanden van die straf effectief, voor Bayram A. vijftien maanden. (LSi)