Trio veroordeeld na weggooien zakje drugs op vluchtende bromfiets: “Keerden terug om met lichtje van gsm te zoeken”

Drie twintigers uit Harelbeke en Kortrijk krijgen elk één jaar effectieve celstraf voor bezit en verkoop van drugs. Twee van hen konden in Harelbeke gezien worden toen ze op hun bromfiets van de politie wegvluchtten en een zakje met 66 gram cocaïne op een akker weggooiden. Een uur later keerden ze terug…

Op 12 augustus 2023 merkte de politie twee jongeren op een bromfiets op. Toen ze de agenten zagen, vluchtten ze weg. “Tijdens de achtervolging gooiden ze een zakje op een braakliggende akker weg”, aldus de openbare aanklager. “Daar bleek 66 gram cocaïne in te zitten.”

De agenten staakten de achtervolging, maar bleven een oogje in het zeil houden. Een uurtje later werd hun geduld beloond toen Ismail Z. (23) uit Harelbeke en Adam Y. (20) uit Kortrijk met een taxi stopten en met het lichtje van hun gsm op de akker op zoek gingen. Y. gaf toe dat hij als passagier op de bromfiets van Soulaimane E. zat toen ze het zakje drugs weggooiden. Hij gaf ook toe dat hij cocaïne en cannabis verkocht. Ismail Z. bleef tijdens verhoor ontkennen en vertelde dat hij gewoon op vraag van een vriend op de akker naar iets op zoek ging. Maar uit onderzoek van zijn gsm bleek wel degelijk dat hij samen met Soulaimane E. ook drugs verkocht. Audioberichten op zijn gsm hadden het ook over de achtervolging en het weggooien van de drugs.

Vonnis

Geen enkele van de drie beklaagden daagde voor hun proces op de rechtbank in Kortrijk op. Bij verstek kregen ze elk één jaar effectieve celstraf en een boete van 8.000 euro. (LSi)