Trio staat terecht voor diefstal gebruikte frituurolie: “In Frankrijk mag dat”

Drie Bulgaren uit Frankrijk staan voor de correctionele rechtbank in Kortrijk terecht voor diefstal van vaten gebruikte frituurolie. Ze konden in Roeselare worden opgepakt, maar sloegen ook al in Wevelgem toe. “In Frankrijk mag het”, leken ze zich van geen kwaad bewust.

“Een echte plaag.” Zo omschreef de rechter het fenomeen waarbij vaten gebruikte frituurolie aan frituren of restaurants worden gestolen.

Elf vaten

In februari kregen twee Bulgaren al celstraffen tot 14 maanden voor dergelijke diefstallen. Toen kon het duo in Wielsbeke worden geklist. Op 2 april 2022 konden drie landgenoten in Roeselare worden opgepakt na de melding van een diefstal bij een Chinees restaurant in Roeselare.

In hun bestelwagen staken 11 vaten met gebruikte frituurolie. Verder onderzoek bracht aan het licht dat ze niet alleen in Roeselare maar ook bij frituur Belgiek en Kentucky Bowling in Wevelgem vaten hadden gestolen. In de plaats lieten ze lege vaten achter.

Erkende ophalers

“In Frankrijk mag dat”, klonk het ter verdediging bij het trio. “We waren ons van geen kwaad bewust.” De openbare aanklager twijfelde sterk aan die bewering en vorderde een celstraf van drie maanden en een boete.

Gebruikte frituurolie heeft nog altijd een waarde. Frituristen en restaurants krijgen er van erkende ophalers een vergoeding voor. De olie wordt gerecycleerd. Vonnis op 8 juni. (LSi)