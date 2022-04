Trio staat terecht voor acht jaar oud cafégevecht in Ichtegem waarbij been klant verbrijzeld geraakte

Liefst acht jaar na een zware knokpartij in een Ichtegems café eist een man in de Brugse rechtbank een schadevergoeding voor zijn verbrijzelde been. Drie mannen, uit Ichtegem, Torhout en Nieuwpoort, staan terecht, maar ontkennen dat ze de man kreupel maakten. Ook het parket ziet daarvoor onvoldoende bewijs.

Op 1 november 2014 kwam slachtoffer K.D. tussenbeide in een massale knokpartij aan een Ichtegems café. De man kreeg slagen in het gezicht en zware stampen op het onderbeen. De gevolgen waren niet min. Naast een gebroken neus en oogkas hield E.D. aan de feiten ook een verbrijzeld onderbeen over.

Job moeten opgeven

Hij onderging meerdere operaties en wacht nu op een prothese. “Ik zal dan rondlopen als Piet Piraat”, stelde hij cynisch. “Ik ben kreupel voor de rest van mijn leven en zal mijn zoontje nooit leren voetballen. Mijn job als zelfstandig vloerder heb ik moeten opgeven.”

Acht jaar na de feiten zijn E.D. (29) uit Nieuwpoort, M.V. (33) uit Torhout en S.D. (46) uit Ichtegem voor de rechter verschenen. De drie waren bij de knokpartij betrokken, maar volgens het parket is het niet duidelijk wie van hen de zware beenletsels veroorzaakte. Wat dat betreft vroeg de procureur dan ook de vrijspraak. Voor de hoofdletsels vroeg ze wél een bestraffing.

Vechtersbaas

E.D. gaf toe dat hij het slachtoffer enkele slagen gaf in het gezicht. “Maar ik kreeg er ook van hem”, stelde hij. Volgens zijn advocate is het slachtoffer niet onbesproken. “Hij heeft een reputatie als vechtersbaas en was eerder die nacht al uit een ander café gezet”, pleitte ze.

Maar dat hij ook op het onderbeen van het slachtoffer stampte, ontkende E.D. met klem. Ook M.V. drong aan op de vrijspraak. “Ik heb het slachtoffer zelfs nog naar huis gevoerd”, stelde hij.

“Ik vroeg of ik hem naar de spoeddienst moest brengen, maar dat wou hij niet.” S.D. trok naar eigen zeggen enkel zijn collega E.D. uit de massa en voerde hem naar huis. De uitspraak volgt op 19 mei. (AFr)