Trio riskeert dertig maanden celstraf voor diefstal van 45 roetfilters in Anzegem en Tielt

Drie Roemenen – twee mannen en een vrouw – riskeren voor de Brugse rechtbank elk dertig maanden effectieve celstraf voor diefstal van roetfilters.

Op 17 oktober vorig jaar werden bij een autoverhuurder in Anzegem elf roetfilters van gestolen. In de nacht van 14 op 15 november werden nog eens 34 roetfilters gestolen op het terrein van een autohandelaar in Tielt. Daar klommen drie verdachten over de omheining. Op basis van camerabeelden en telefonieonderzoek konden Zabar S. (35), Soficia R. (27) en Codrin S. (20) als verdachten geïdentificeerd worden. Het openbaar ministerie vroeg maandag voor alle drie dertig maanden effectief.

Zabar S. en Soficia R. bekenden de feiten in Anzegem, maar op het moment van de diefstal in Tielt zaten ze naar eigen zeggen in Roemenië. “Ze zijn pas daags nadien terug in België gearriveerd”, stelden advocaten Koen Blomme en meester Silke Brutin. “Zij zitten intussen al acht maanden in voorhechtenis. Dat is meer dan voldoende als straf.”

Codrin S. gaf zijn aandeel in de beide diefstallen toe. Naar eigen zeggen pleegde hij de feiten in Tielt niet met zijn medebeklaagden, maar met twee andere kompanen. “Maar voortaan wil hij op een eerlijke manier zijn geld verdienen”, pleitte meester Bram Vercouter. “Tijdens de acht maanden die hij al in de cel zit leerde hij Nederlands.” De drie advocaten vroegen om het effectieve deel van de celstraf tot de voorhechtenis te beperken.

De uitspraak volgt op 31 juli. (AFr)