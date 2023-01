Transporteur riskeert achttien maanden cel en monsterboete voor mensenhandel en sociale dumping vanop Zeebrugse parking

Een 59-jarige Litouwer riskeert voor de Brugse strafrechtbank achttien maanden cel voor mensenhandel en sociale dumping. Ramonas A. en zijn transportbedrijf hangt ook een totale geldboete van ruim 1,2 miljoen euro boven het hoofd. Volgens het gerecht verbleven zijn truckers in mensonterende omstandigheden op een parking in Zeebrugge. “Er stond één toilet voor 45 truckers. Zonder bril of papier.”

Op 23 februari 2020 voerde de inspectie een controle uit op een parking langs de Kiwiweg in Zeebrugge. Er stonden in totaal 45 vrachtwagens geparkeerd. “Er stond slechts één smerig, mobiel toilet”, verduidelijkte arbeidsauditeur Jeroen Lorré vrijdag. “De pot had geen bril en er was ook geen toiletpapier. Hoewel het die dag stormde, stond een chauffeur in onderlijf zich buiten te wassen aan een bidon. De vrachtwagens stonden te schudden in de wind en er waren geen mogelijkheden om eten te bereiden of zich te wassen.”

Te laag loon

Dertien aanwezige truckers reden in opdracht van het transportbedrijf van Litouwer Ramonas A. De mannen waren volgens hun papieren allen Litouwers, maar in werkelijkheid zaten er ook Georgiërs, Wit-Russen en Oekraïners bij. Het gerecht nam ter plaatse elf vrachtwagens in beslag en verder onderzoek wees uit dat A. zijn truckers een te laag loon uitbetaalde. Volgens Lorré maakten A. en zijn bedrijf zich sinds 2015 schuldig aan mensenhandel. In totaal 39 chauffeurs kregen slechts het Litouwse minimumloon uitbetaald. “Nochtans lag het zwaartepunt van de activiteiten in België”, aldus Lorré.

“Geen sprake van uitbuiting of dwang”

Naast een celstraf van achttien maanden en een totale geldboete van ruim 1,2 miljoen euro vroeg de arbeidsauditeur ook een verbeurdverklaring van het 640.000 euro, het geraamde vermogensvoordeel dat de praktijken opleverden. De verdediging vroeg over de hele lijn de vrijspraak. “De chauffeurs reden ook in andere West-Europese landen en moesten dus niet ingeschreven zijn in België”, pleitte meester Jurgen Van Grasdorff. “Mijn cliënt beschikte op die parking aanvankelijk over alle nodige faciliteiten in een voormalig gebouw van de douane. Maar toen dit gesloten werd zocht hij in Zeebrugge tevergeefs naar een betere locatie. De chauffeurs waren evenwel niet verplicht om dat terrein te gebruiken. Ze konden ook op andere parkings met meer faciliteiten terecht. Van uitbuiting of dwang was geen sprake.”

Volgens meester Van Grasdorff heeft A. het beste voor met zijn truckers. “Mijn cliënt startte zijn bedrijf in 1992 met 600 dollar op zak”, pleitte hij. “Intussen realiseert dit een jaarlijkse omzet van 88 miljoen euro. Hij stelt 300 mensen tewerk, waaronder 200 chauffeurs.” De rechtbank doet uitspraak op 24 februari. (AFr)