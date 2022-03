Transmigranten die Zeebrugse haven op kerstavond in rep en roer zetten riskeren zes maanden cel

Twee Algerijnen riskeren in de Brugse rechtbank zes maanden cel voor het binnendringen van de Zeebrugse haven.

Op 24 december vorig jaar ontving de politie ’s avonds een verontrustende, anonieme oproep. Volgens de beller zaten twee transmigranten al twee dagen vast in een container op een schip in de haven van Zeebrugge. De hulpdiensten zetten meteen alle middelen in om het duo te vinden maar gezien de karige informatie was het zoeken naar een speld in een hooiberg. De hele nacht en ook op Kerstmis werd met man en macht verder gezocht, maar toen alle zoekacties vruchteloos bleven werd het ergste gevreesd.

Meer dan 24 uur na de melding ontving de politie uiteindelijk de melding dat de twee werden aangetroffen aan boord van een containerschip in de Franse havenstad Le Havre. Ze verklaarden hoe ze enkele dagen eerder naar Zeebrugge gekomen waren en zich verstopten in een container tussen een lading glas. Die container werd uiteindelijk op het schip geladen en onder heel wat andere containers gezet.

Mohamed H. (25) en Mourad F. (29) werden met het schip terug naar Zeebrugge gebracht en bij aankomst meteen in de boeien geslagen. “Ik hoop dat zij beseffen hoeveel miserie zij de hulpdiensten hebben bezorgd”, stelde procureur Mike Vanneste. “Zij hebben echt wel iets beter te doen dat zoeken naar typen die zich in containers verstoppen.” De verdediging drong aan op een straf met uitstel. “Zij waren zoals zoveel lotgenoten op zoek naar een beter leven in Engeland.”

Woensdag verschenen nog vier andere havenindringers voor de rechter. De drie Marokkanen en een Soedanees riskeren eveneens zes maanden cel. De rechter velt op 23 maart zijn vonnis. (AFr)