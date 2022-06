Transmigrant die verantwoordelijke opvangcentrum met de dood bedreigd krijgt twaalf maanden cel

Een 25-jarige Palestijn heeft in de Brugse rechtbank twaalf maanden celstraf met uitstel gekregen omdat hij de verantwoordelijke van het noodopvangcentrum in Sijsele belaagde en met de dood bedreigde.

Op 30 september vorig jaar ging Belal K. compleet door het lint in het kantoor van het slachtoffer. Hij gooide met een stoel in de richting van een vrouw, die het projectiel nog net kon afweren. Hij werd steeds agressiever waarop de politie hem in de boeien sloeg. Toch kalmeerde de man niet. Door zijn gewelddadige gedrag werd uiteindelijk beslist om de man over te brengen naar het opvangcentrum in Leopoldsburg.

In het toezichtslokaal van het treinstation kwam de verantwoordelijke van het opvangcentrum Belal K. op de hoogte brengen van de beslissing. K. werd terug hysterisch en verscheurde zijn documenten en treinticket. Bovendien bedreigde hij de verantwoordelijke. Hij zou terugkeren naar het opvangcentrum in Sijsele om haar te vermoorden.

De twintiger weigerde op de trein naar Leopoldsburg te stappen en dook diezelfde avond alweer op in Sijsele. Hij dreigde met een stoel en zelfs met een brandblusapparaat naar een andere verantwoordelijke te gooien. Bij de feiten sneuvelden een biljartkeu en twee kaders met posters. Hierop zat K. twee maanden in voorhechtenis. Momenteel verblijft hij in het opvangcentrum voor asielzoekers in Spa.

Belal K. ontkende de feiten niet, maar beweerde dat hij bij zijn arrestatie te ruw was behandeld door de politie. Hij had naar eigen zeggen zijn voet bezeerd en daar werd volgens hem geen rekening mee gehouden. (AFr)