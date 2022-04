Trainingsverbod dreigt voor jeugdtrainer na aantreffen kinderporno op gsm en laptop

Als het van de openbare aanklager in Kortrijk afhangt, zal een 30-jarige jeugdvoetbaltrainer uit Izegem binnenkort geen jonge voetballertjes meer mogen trainen. De man stond voor de correctionele rechtbank terecht voor het bezit en de verspreiding van kinderporno.

Op 10 mei 2021 liep bij de lokale politie van de zone Riho een melding binnen dat er via het ip-adres van de Izegemnaar een filmpje met kinderporno via Instagram was verstuurd. Het Nationaal Centrum voor Vermiste en Misbruikte Kinderen sloeg alarm.

Wat volgde was een huiszoeking en zowel zijn gsm als zijn laptop werden in beslag genomen. Daarop vonden de speurders tientallen foto’s en filmpjes met kinderporno. Via Instagram, internet en Telegram verzameld sinds 2017, zo bleek.

Schokkende beelden

“Schokkende beelden”, vond de rechter. Naast het verbod om de komende jaren nog een gezagsfunctie over minderjarigen uit te oefenen vroeg het openbaar ministerie ook een celstraf van 6 maanden en begeleidende maatregelen op te leggen.

De Izegemnaar bekende meteen in de fout te zijn gegaan. “Ik heb veel spijt”, klonkt het. “Ik laat me nu begeleiden. Het zal zeker nooit meer gebeuren.” Voor alle duidelijkheid: er was nooit sprake van misbruik van jonge voetballertjes als jeugdtrainer. Vonnis op 27 april. (LSi)