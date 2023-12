Tot zes jaar cel uitgesproken na oprollen synthetisch drugslabo in Kortemark

Beklaagden in een drugszaak waarbij vorig jaar een synthetisch drugslabo in Kortemark is opgerold, werden donderdag veroordeeld in Ieper. Twee van hen kregen celstraffen van zes jaar.

In een oude boerderij in de Handzamestraat in Kortemark werd vorig jaar eind oktober een groot drugslabo voor synthetische drugs opgerold. Er werden verschillende containers en blauwe vaten ontdekt. De inval was het resultaat van intensief speurwerk van de Federale Gerechtelijke Politie. Bij de inval werden verschillende personen gearresteerd.

Blauwe vaten

Het drugslabo was volledig ontwikkeld en had een aanzienlijke omvang. De Civiele Bescherming en de speurders waren er zeker een hele dag in de weer om het drugslabo te ontmantelen. Er werden grote hoeveelheden blauwe vaten met chemische middelen en containers naar buiten gebracht en afgevoerd. Vorig jaar werden tal van verdachte vaten gevonden in waterlopen en grachten in de Westhoek, waarvoor de brandweer en andere diensten werden opgeroepen om opruimwerken uit te voeren.

Celstraffen

Vijf beklaagden – vier mannen en een vrouw – werden donderdagvoormiddag veroordeeld in de correctionele rechtbank van Ieper. De straffen varieerden van een werkstraf tot celstraffen van zes jaar met boetes van 12.000 euro. In totaal werd een bedrag van ongeveer 100.000 euro verbeurdverklaard.

Brandweer Westhoek, die zich samen met enkele gemeenten en beheerders van waterlopen burgerlijke partij had gesteld in de zaak, kreeg een schadevergoeding toegekend. (TP)