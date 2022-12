Tot vijftien maanden cel voor dievenduo dat dure jassen viseerde in Knokse boetieks

Twee Kroaten uit Amsterdam zijn voor de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan vier winkeldiefstallen in Knokke. De twee hadden het vooral gemunt op dure jassen.

Op 7 maart gingen dieven met twee jassen aan de haal in een Knokse kinderboetiek. Op camerabeelden was te zien hoe een man met een wit voorwerp de beveiliging verwijderde en de jassen onder zijn trui verborg. Een tweede dader, een vrouw, schermde hem daarbij af voor het winkelpersoneel. Na de feiten verlieten de daders de badstad in een gele Peugeot die op naam bleek te staan van Danijela V. (44).

Magneten en stoorzender

Op 22 mei keerde de vrouw samen met haar kompaan Zdravko V. (67) terug naar dezelfde winkel. Het personeel herkende hen en verwittigde de politie maar toen die arriveerde nam het duo de benen. Even verderop werden ze geklist. In hun wagen lagen drie zware magneten, vier kapstokken, een stoorzender de buit van nog drie andere winkeldiefstallen in Knokke. Het ging om dure jassen en jeansshorts.

“Uit geldnood”

Volgens procureur Jochen van Aalst behoren de twee tot een bende, die vanuit Amsterdam naar Knokke afzakte om feiten te plegen. Danijela V. en Zdravko V. werden in 2015 al eens samen veroordeeld voor diefstallen in de rechtbank van Dendermonde. Zdravko V. kreeg in Antwerpen zelfs al eens vijf jaar cel opgelegd. Volgens hun advocaten pleegden de twee de feiten uit geldnood.

Zdravko V. kreeg vrijdag vijftien maanden effectief. Zijn kompaan kwam weg met een jaar celstraf met uitstel. (AFr)