Tot vijftien maanden cel gevorderd voor koppel handtas- en parfumdieven

Een 43-jarige man uit Brugge en z’n 44-jarige vriendin riskeren celstraffen tot vijftien maanden voor vijf winkeldiefstallen in Brugge. Het koppel maakte vooral handtassen en parfums buit.

Senah B. en Younes E. probeerden op 30 april dit jaar toe te slaan in de Inno in Brugge. De Brugse politie was op dat moment in burger aan het patrouilleren in het kader van de strijd tegen gauwdiefstallen. Het koppel was hen al opgevallen en de agenten besloten hen in de gaten te houden. Bij het verlaten van de Inno-winkel werden B. en E. staande gehouden. In hun dieventas bleken twee gestolen handtassen en een lingeriesetje te zitten.

70-tal parfums

Tijdens een huiszoeking in de woning van B. trof de politie nog een hele hoop andere gestolen spullen aan. Het ging onder meer om een 70-tal dozen parfums. De aangetroffen goederen bleken eerder dit voorjaar gestolen te zijn bij vier andere diefstallen in de Paris Londres, Inno en Ici Paris XL in Brugge. Senah B. verklaarde tijdens haar verhoor dat ze niet op de hoogte was van de diefstallen. Volgens het parket was dat verhaal echter ongeloofwaardig. “In haar gsm stonden immers gesprekken met mensen die goedkoop parfum wilden aankopen”, stelde de procureur.

Voor de vrouw werd vijf maanden cel gevorderd. Haar vriend riskeert vijftien maanden gevangenisstraf. Hij kreeg in het verleden immers al eens twee jaar cel voor diefstal met geweld. Zijn advocate Silke Brutin vroeg de rechter om de straf van haar cliënt te beperken tot zes maanden cel: de duur van z’n voorhechtenis. De advocaat van Senah B. drong aan op een werkstraf. “Mijn cliënte zat zonder inkomen en heeft daardoor domme dingen gedaan”, pleitte meester Kris Vincke. Vonnis op 22 november. (SDV)