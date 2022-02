Tot vier jaar celstraf voor aandeel in fatale overdosis van 27-jarige man

In de zaak van de 27-jarige man uit Veurne die in januari vorig jaar stierf aan een overdosis xtc, heeft de strafrechter dinsdagmorgen drie personen veroordeeld. De drugsdealer kreeg 4 jaar celstraf en een goede vriend van het slachtoffer 30 maanden celstraf. Beiden kregen de gunst van het probatie-uitstel, voor de helft van de celstraf. Een kennis met wie cannabis werd gerookt, komt weg met 10 maanden celstraf, volledig met probatie-uitstel.

Het was de vader van slachtoffer A.L. (27) die zijn zoon op 20 januari vorig jaar levenloos aantrof in zijn bed. Uit toxicologisch onderzoek bleek dat hij gestorven was aan een lethale dosis MDMA, het roesopwekkende bestanddeel van XTC. Onderzoek wees uit dat A.L. de avond voordien had afgesproken met goede vriend J.S. (26) uit Koksijde.

Daar nam A.L. een halve xtc-pil. Het duo ging op stap en sprong binnen bij N.C. (28) uit Koksijde, een kennis van J.S. Daar rookten ze samen cannabis.Na een tweetal uur vertrokken slachtoffer A.L. en vriend J.S. opnieuw, maar A.L. had er ook een zakje verkruimelde drugs meegenomen of gekregen.

Dat bleef steeds onduidelijk. Mogelijk nam A.L. de hele inhoud in één keer, al werd het lege zakje nooit teruggevonden.

De speurders identificeerden ook de leverancier van drugs, A.H. (25) uit Nieuwpoort. Die verkocht op grote schaal XTC en speed. De procureur bracht de drie voor de rechtbank en eiste straffen tot 45 maanden celstraf wegens de verkoop en afleveren van drugs met de dood tot gevolg als verzwarende omstandigheid.

De rechter achtte dealer A.H. en J.S. schuldig aan die tenlastelegging en veroordeelde hen tot respectievelijk 4 jaar en 30 maanden celstraf, telkens de helft met strenge probatievoorwaarden inzake drugs.

Slachtoffer treft zelf een vierde schuld

N.C. werd vrijgesproken voor die verzwarende omstandigheid, namelijk de dood tot gevolg, op basis van twijfel over het zakje verkruimelde drugs. Volgens de rechter was enkel bewezen dat hij cannabis verschafte aan het slachtoffer. Toxicologisch onderzoek bewees evenmin dat het roken van cannabis een dodelijk effect had.

N.C. kwam weg met 10 maanden celstraf volledig met probatie-uitstel. De rechter sprak ook schadevergoedingen uit. A.H. en J.S. moeten samen ongeveer 25.000 euro betalen aan de nabestaanden. De rechter vermeldde in zijn vonnis dat slachtoffer A.L. voor een vierde verantwoordelijk is voor zijn eigen dood.

(BB)