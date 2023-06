Tot vier jaar cel gevraagd voor Kameroense oplichters die websites nabouwen om facturen te innen

Drie Kameroense oplichters uit het Antwerpse en Tienen riskeren in de strafrechtbank van Veurne tot 4 jaar cel voor een resem aan misdrijven. Zo bouwden ze perfecte kopieën van websites van bedrijven om in hun naam geld te innen. Een Poperings pallettenbedrijf zag zo 56.000 euro in rook opgaan.

Op 14 maart vorig jaar stapte het pallettenbedrijf uit Poperinge naar de onderzoeksrechter om klacht neer te leggen tegen onbekenden. Ze hadden ontdekt dat er van hun eigen website een perfecte kopie bestond waarin andere betaal- en contactgegevens stonden.

Klanten werden zo misleid. In amper twee maanden tijd konden de vervalsers in naam van het bedrijf 28 facturen versturen voor een totaalbedrag van 140.000 euro. In totaal was daarvan al 56.000 euro als voorschot geïnd. Uit doorgedreven onderzoek kwam vooral N.G. uit Tienen in beeld. Zijn telefoonnummer was gelinkt aan de valse website.

Stromannen

Samen met de man uit Tienen kwamen ook M.E. en K.H. uit het Antwerpse in beeld. De drie zijn Kameroense mannen en zouden voor een georganiseerde misdaadbende werken met een zwaar beveiligd gebouw in hoofdstad Yaoundé als uitvalsbasis. Dat zou onder leiding staan van een multimiljonair die door corruptie zijn gang kan gaan. In het Nederlandse programma Oplichters Aangepakt! kwamen de praktijken al aan bod.

“De drie hier worden er van verdacht lid te zijn van de criminele bende waarbij N.G. hier de leider was”, sprak de procureur. “Ze staan terecht voor een waslijst aan misdrijven zoals oplichting, witwassen, het vervalsen van documenten, manipulatie van informatica en valsheid van informatica.”

“Vaak bouwden ze perfecte kopieën van websites met vervalste gegevens om zo geld te kunnen innen. Het gaat om een internationaal karakter. Naast het Poperings pallettenbedrijf verloor een Duitse man ook 6.800 euro aan de bende bij de aankoop van chirurgische handschoenen.” Kopstuk N.G. riskeert 4 jaar effectief, de andere drie en twee jaar.

Amper geld verdiend

De drie ontkennen niet dat ze mensen oplichtten maar zeggen allen maar kleine garnalen te zijn. “Ik ben helemaal geen leider en deed enkel wat me gevraagd werd”, sprak N.G. “Ik wou gewoon wat extra geld verdienen. Voor al mijn werk kreeg ik maar 2.500 euro, de rest moest ik doorstorten.”

Ook M.E. verklaarde ‘slechts’ 2.100 euro te hebben verdiend. K.H. van zijn kant zou enkel wat bankrekeningen ter beschikking hebben gesteld van de anderen en maakte zich dus schuldig aan witwaspraktijken. Hij vroeg een mildere straf. Vonnis op 27 juni. (JH)