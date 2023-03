Tot veertig maanden voorwaardelijke celstraf voor cocaïnehandel en witwaspraktijken in Brugge

Een 30-jarige Kosovaar uit Brugge heeft voor de Brugse rechtbank veertig maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor cocaïnehandel. Twee medebeklaagden werden schuldig bevonden aan witwas van drugsgeld.

De politie hield de wagen van J.G. op 18 januari 2020 staande aan het zwembad in Sint-Kruis. De man had drie zakjes cocaïne, een zakje cannabis en 1.700 euro cash geld op zak. In de garage van zijn woning werd nog eens 277 gram cocaïne aangetroffen. Een deel daarvan stak in een jas. De Kosovaar beweerde dat hij sporadisch drugs gebruikte, maar dat de jas toebehoorde aan zijn neef A.U. (40) uit Brugge. Die laatste bevestigde dit maar gaf later toe dat hij J.G. gewoon wou helpen. J.G. bekende op zijn beurt dat hij al sinds september 2019 cocaïne dealde.

Geld in dampkap

Intussen werd bij een tweede huiszoeking bij J.G. ruim 17.000 euro ontdekt in de dampkap. De rechtbank verklaarde dit bedrag verbeurd, hoewel het volgens advocaat Renaat Landuyt op het politiebureau verdwenen zou zijn. “Mijn cliënt is een goeie jongen, maar hij was er via zijn familie ingerold. Nu is hij weer op het rechte pad”, pleitte meester Landuyt, die met succes aandrong op een celstraf met uitstel.

Bij de zus van J.G. in Oostkamp werd 65.000 euro drugsgeld aangetroffen. Dat bedrag zou gestolen zijn geweest door vrienden van haar zoon. S.G. (39) kreeg voor het witwassen van het geld een jaar cel met uitstel. A.U. werd eveneens schuldig bevonden aan de witwas en kreeg daarvoor achttien maanden cel. (AFr)