Tot twee jaar cel voor truckers die honderden flessen whisky en cognac stalen uit ladingen in Zeebrugge

Drie leden van een Roemeense bende hebben voor de Brugse rechtbank tot twee jaar cel gekregen voor diefstal. De truckers maakten uit de ladingen van hun vrachtwagen minstens 1.200 flessen whisky, cognac en cointreau buit.

De feiten kwamen op 24 mei 2023 aan het licht. De politie werd toen opgeroepen voor verdachte handelingen op een parking in de Loodswezenstraat in Zeebrugge. Vijf mannen waren allerlei spullen aan het overladen uit een vrachtwagen in een bestelwagen met Roemeense nummerplaat. Uit de lading bleken uiteindelijk 46 flessen whisky van het merk Chivas Regal verdwenen.

Foto’s op sociale media

Dankzij camerabeelden kwam de Roemeense trucker Viorel J. (29) in het vizier. Hij had de trailer van zijn vrachtwagen geopend zodat de buit kon overgeladen worden in de Citroën Berlingo van Bogdan T. (38). Die zou hiervoor 3.800 euro hebben betaald aan Viorel J. Met behulp van foto’s op sociale media kon ook Andrei M. (31) aan de feiten gelinkt worden.

630 flessen Jack Daniels

Op 26 april vorig jaar verdwenen op gelijkaardige wijze achttien dozen Rémy Cointreau uit de vrachtwagen waarmee M. naar het Verenigd Koninkrijk reed. En begin maart zou hij liefst 630 flessen whisky van Jack Daniels hebben gestolen. Viorel J. kon ook nog gelinkt worden aan de diefstal van 504 flessen cognac van het merk Rémy Martin.

Viorel J. zit intussen bijna zeven maanden in voorhechtenis en kwam als enige opdagen voor het proces. Zijn advocaat Mathieu Langerock drong aan op een celstraf met uitstel. De rechtbank ging daar deels op in en gaf J. twee jaar cel, de helft met uitstel. Andrei M. en Bogdan T. kregen respectievelijk 18 maanden en een jaar effectieve celstraf. (AFr)