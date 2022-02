Tot twee jaar cel voor duo dat twee peperdure Rolex-uurwerken stal bij Knokse juwelier

Een 27-jarige Roemeen heeft in de Brugse rechtbank twee jaar effectieve celstraf gekregen voor diefstal van twee peperdure Rolex-uurwerken bij een juwelier in Knokke-Heist. Zijn 30-jarige kompaan kreeg achttien maanden cel.

Op 13 juli vorig jaar werd de zaakvoerder van een juwelierszaak in Knokke-Heist afgeleid door een klant. Niet veel later stelde hij vast dat twee dure Rolex-horloges met een totale waarde van 25.000 euro verdwenen waren.

Klaarstaande auto

Camerabeelden wezen uit dat de dief in een klaarstaande BMW met Duitse nummerplaat gevlucht was. Dankzij ANPR-camera’s kon de politie het voertuig een paar uur later al klemrijden aan het Louizaplein in Brussel.

In de wagen zaten Roemenen Simplon C. (27) en Ferdinard D. (30). Die eerste werd herkend als de dief. De tweede was de chauffeur.

Gestolen maaltijdcheques

Naast de Rolex-horloges trof de politie in de wagen ook gestolen maaltijdcheques aan. C. beweerde dat hij de feiten gepleegd had omdat hij nog 1.000 euro moest aan Ferdinard D.

Procureur Mike Vanneste vroeg twee jaar cel voor Simplon C. Voor Ferdinard D. vroeg hij achttien maanden cel. De Roemenen liepen al in tal van Europese landen veroordelingen op voor diefstallen.

Misbruik Schengensysteem

“Ze maken misbruik van ons Schengensysteem. Maar ik stel voor dat de heren na hun vrijlating een andere job zoeken. Zo goed zijn ze namelijk niet in stelen als je ziet hoe vaak ze tegen de lamp lopen”, besloot Vanneste met een sneer. (AFr)