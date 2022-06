Tot twee jaar cel voor duo dat dealde aan bloemenuurwerk in Oostends Leopoldpark

Een 29-jarige Algerijn heeft voor de Brugse rechtbank twee jaar effectieve celstraf gekregen voor verkoop van cannabis en hasj. Zijn 35-jarige kompaan kreeg achttien maanden cel.

Losit J. (29) en Yahya B. (35) liepen op 26 november vorig jaar tegen de lamp in het Leopoldpark in Oostende. De beide Algerijnen hadden geen geldige verblijfsdocumenten, maar hadden wel elk ruim 1.000 euro cash geld op zak. Bij een houten hut hingen aan een dennenboom twaalf zakjes met cannabis en in hun directe omgeving vond de politie nog eens 28 zakjes met hasj. Bij een huiszoeking in hun huurstudio troffen de speurders liefst 13.500 euro cash geld aan.

Uit verklaringen van afnemers bleek dat de twee drugs dealden in de buurt van het bloemenuurwerk in het Leopoldpark. J. en B. gaven toe dat ze al een viertal maanden drugs verkochten omdat ze geen enkel bron van inkomsten hadden en om hun overtocht naar het Verenigd Koninkrijk te betalen. Ook de huur van hun studio betaalden ze met drugsgeld.

Losit J. liep in het verleden al meerdere veroordelingen op. Ten aanzien van J. en B. verklaarde de rechtbank ook ruim 17.000 euro verbeurd. (AFr)