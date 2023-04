Tot twee jaar cel voor dievenduo dat auto’s viseerde in tankstations, waaronder ook in Brugge

Een 27-jarige Marokkaan heeft voor de Brugse rechtbank twee jaar cel gekregen, de helft met uitstel, voor vijf diefstallen uit voertuigen en een poging daartoe. Zijn Algerijnse kompaan kreeg twaalf maanden celstraf met uitstel. De twee hadden het gemunt op wagens in tankstations.

Op 24 september vorig jaar werd een vrouw aan het Q8 tankstation langs de Baron Ruzettelaan in Brugge er door een getuige attent op gemaakt dat een man haar gsm uit haar wagen had meegenomen. De vrouw kon nog snel een foto nemen van de verdachte, die op de vlucht sloeg. De politie kon de man, Hani H., in de buurt arresteren. De 27-jarige Marokkaan ging meteen tot bekentenissen over. Ook zijn Algerijnse kompaan Hasam D. (29) werd in de boeien geslagen.

Nog meer gelijkaardige diefstallen

Onderzoek wees uit dat het duo nog meer gelijkaardige diefstallen had gepleegd. Niet enkel in Brugge, maar ook in Evere en Wilrijk hielden ze tankstations in de gaten en sloegen ze toe terwijl de bestuurders stonden te tanken. Ze maakten daarbij handtassen, een portefeuille en een iPhone buit. Op 21 september gingen ze op de parking van de Colruyt in Heverlee bij Leuven aan de haal met een laptoptas die in een wagen lag.

H. en D. zitten intussen ruim zes maanden in voorhechtenis. Hani H. liep eerder al een veroordeling op voor gelijkaardige feiten. Hasam D. had nog een blanco strafblad. Voor illegaal verblijf kregen H. en D. respectievelijk ook nog zes maanden effectieve celstraf en drie maanden cel met uitstel. Aan de slachtoffers moeten ze ruim 1.800 euro schadevergoeding betalen. (AFr)