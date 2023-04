Tot twee jaar cel met uitstel voor Oostkampse drugskoeriers die tegen lamp liepen bij covidcontrole aan grensovergang

Drie Polen hebben voor de Brugse rechtbank twee jaar celstraf met uitstel gekregen voor invoer van drugs. Een vierde betrokkene kreeg een werkstraf opgelegd.

Op 20 mei 2020 hield de politie een Opel Astra staande tijdens een covidcontrole aan de grensovergang tussen het Zeeuwse Philippine en het Oost-Vlaamse Assenede. In de wagen van Pawel G. (27) en Piotr G. (38) hing een sterke cannabisgeur waarna de politie de koffer opende. Daarin lag een sportzak met 2,2 kilogram cannabis. In hun woning in Oostkamp werden kleine hoeveelheden cannabis, MDMA, cocaïne en speed aangetroffen.

Telefonieonderzoek wees uit dat de twee sinds 6 februari 2020 al tien keer samen naar Nederland waren gereden. Piotr G. stak ook nog zes keer alleen de grens over en trok dan vooral richting Den Haag. De man verklaarde dat hij en Pawel G. collega’s waren. Naar eigen zeggen kampte hij met geldproblemen en gebruikte hij amfetamines. Zijn landgenoot Lukasz P. (39) betaalde hem 200 euro per rit naar Nederland. Ook de Pool Krzystof L. (40) bleek bij de feiten betrokken.

Lukasz P. en Krzystof L. werden op 15 september 2020 opgepakt. Die laatste spoelde op het moment van zijn arrestatie nog snel wat cannabis door het toilet. Lukasz P. ontkende dat hij de opdrachtgever was. Pawel G. kreeg maandag 120 uur werkstraf. De drie anderen kregen twee jaar cel, waarvan enkel de voorhechtenis effectief. (AFr)