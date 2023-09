Tot twee jaar cel gevraagd voor viertal dat cannabisplantage onderhield op enkele meters van Roeselaars politiecommissariaat

In een huis in de Kwadestraat, vlakbij het politiecommissariaat van de zone RIHO in Roeselare, werd in februari dit jaar een cannabisplantage ontdekt. Vier verdachten moesten maandag voor de rechtbank verschijnen. De spilfiguur riskeert twee jaar cel. “Volgende oogst? Dat ging over groentjes van mijn vader.”

Amper 260 meter. Dat is de wandelafstand tussen het hoofdcommissariaat van de politiezone RIHO in de Kwadestraat in Roeselare en de woning met huisnummer 147. Uiterst opmerkelijk dat criminelen dat huis uitkozen om er cannabis te gaan kweken.

Op 25 februari dit jaar besloten agenten om er een inval te doen. Twee Albanezen die er ter plaatse waren, werden opgepakt. In de woning vonden ze kweekmateriaal en bleek dat elektriciteit illegaal afgetapt werd.

Klusjesmannen

Maandagmorgen moesten vier mannen zich verantwoorden voor de feiten in de rechtbank in Kortrijk. De twee Albanezen beweerden eerst dat ze er enkel fungeerden als klusjesmannen, maar uit hun gsm kon worden afgeleid dat ze van meer afwisten. Beiden riskeren een jaar cel en een boete van 8.000 euro

Twee anderen, die verstek gaven, zouden een groter aandeel hebben in de plantage. De man die de woning huurde, had ook een garagebox in Menen waarin kweekmateriaal lag. Het Openbaar Ministerie eiste vijftien maanden cel en een boete van 8.000 euro.

Bij de vierde man werden in zijn woning Zwijnaarde twee kweekkamers aangetroffen. Hij beweerde het huis te verhuren aan een Albanees. “Hij leidde echter een luxeleven ondanks dat hij niet werkte”, aldus het Openbaar Ministerie. “In zijn gsm vonden we ook compromitterende berichten, zoals ‘wachten op de volgende oogst’. Dat ging over de groentjes van zijn vader, beweerde hij.” (JDR)