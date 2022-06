Tot tien maanden cel voor diefstal van AirPods bij Fnac Brugge

Twee Algerijnen die illegaal in het land verblijven, hebben voor de Brugse rechtbank respectievelijk zes en tien maanden cel gekregen voor winkeldiefstal.

Op 10 februari kreeg een bewakingsagent van Fnac Brugge Khaled H. (20) en Mouchem M. (38) in de gaten. Hij zag hoe de twee aan het rek met AirPods goed om zich heen keken en vervolgens twee doosjes in een opvallend rode tas van Hugo Boss stopten. Aan de alarmpoortjes hield de agent het duo tegen. Hun tas bleek aan de binnenkant bekleed met metaalfolie om het alarm te omzeilen.

Werk zoeken

Hoewel er camerabeelden waren van de feiten en de twee doosjes met AirPods ter waarde van 558 euro in hun tas staken, ontkende Mouchem M. de diefstal in alle toonaarden. “We zijn met de trein van Brussel naar Brugge gekomen om werk te zoeken,” verklaarde hij. De rechter geloofde dit niet en gaf M., die nog een blanco strafblad had, zes maanden cel.

Khaled H. had eerder al veroordelingen opgelopen voor diefstal en de feiten bij Fnac Brugge vonden amper zes maanden na een veroordeling in Kortrijk plaats. Hij stond bovendien ook nog terecht voor een diefstal op 27 januari bij Inno Gent. Hij kreeg tien maanden cel. (AFr)