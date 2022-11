Tot tien jaar cel gevorderd voor moordpoging bij motorbende No Surrender

Vijftien beklaagden hebben zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor een zware afrekening bij No Surrender MC in Zwevezele. Het slachtoffer raakte bij de feiten zelfs blind aan zijn linkeroog. Het openbaar ministerie eiste tot tien jaar effectieve gevangenisstraf voor moordpoging.

Pedro B. werd op 15 december 2018 omstreeks 4.30 uur ‘s morgens door een bewakingsagent aangetroffen in een industriegebied in Moeskroen. De vijftiger bloedde zwaar en zijn gezicht was helemaal gezwollen. Daardoor zaten zijn ogen ook helemaal dicht. De Bruggeling beweerde eerst dat hij door enkele onbekenden zonder duidelijke redenen ontvoerd was.

Op camerabeelden kwam de Volkswagen Caddy van Michaël D. (41) uit Leuze in het vizier van de speurders. Afgeluisterde telefoongesprekken binnen het motormilieu leverden echter geen doorbraak op. D. en zijn vriendin Laetitia M. (39) beriepen zich op hun zwijgrecht. Pas elf maanden na de feiten liet Pedro B. weten dat hij toch wilde meewerken aan het onderzoek. Het slachtoffer bevestigde dat het wel degelijk om een afrekening ging binnen het West-Vlaamse chapter van motorclub No Surrender. Hij zou kritiek geuit hebben op de dominante houding van president Angelo T. (47), die volgens B. ook geld in zijn eigen zakken liet verdwijnen. In eerste instantie werd het slachtoffer van full member tot prospect gedegradeerd. De meeste beklaagden werden uiteindelijk op 21 januari 2020 opgepakt op verdenking van moordpoging.

“Maar de meesten beroepen zich op hun zwijgrecht, zoals het echte criminelen betaamt”, sneerde procureur Yves Segaert-Vanden Bussche. Enkelen legden desalniettemin toch verklaringen af over de feiten. “Zouden er dan toch een paar een geweten hebben?” Het openbaar ministerie stak ook nog de draak met de beweringen van Angelo T., die stelde dat hij respect heeft voor normen en waarden. “Het was volgens hem een gezellige club waar ze allemaal samen een pintje dronken. Alsof het bijeenkomsten van OKRA waren.”

Berichten

De West-Vlaamse afdeling van No Surrender had op 14 december 2018 een bezoek gebracht aan een bevriend chapter in Stekene. Bij hun terugkeer in Zwevezele werd de ijzeren deur van het clubhuis onmiddellijk vergrendeld. Het slachtoffer kreeg van ‘sergeant-at-arms’ Jelle P. (33) onmiddellijk het verwijt dat hij berichten zou gestuurd hebben naar de vrouw van een lid dat in de gevangenis zat. De Roeselarenaar gebruikte een handschoen met verstevigde knokkels om de eerste harde vuistslagen uit te delen. B. kreeg vervolgens ook rake klappen en schoppen van Waregemnaar David V. (50) en Rodrigue E. (34) uit Colfontaine.

Meerdere beklaagden moesten zich ook verantwoorden voor afpersing met foltering. Met behulp van een bunsenbrander eiste Roeselarenaar Ward T. (38) immers de pincode van het slachtoffer zijn bankkaart. Michael E. (29) uit Diksmuide gooide toen zelfs een klauwhamer tegen B. zijn hoofd. Daarna werden Jens L. (30) uit Ardooie en Manolito M. (49) uit Moorslede op pad gestuurd om 400 euro af te halen met de kaart.

Strafexpeditie

Procureur Yves Segaert-Vanden Bussche wees op de breuken die het slachtoffer in zijn gezicht en aan zijn ribben opliep. “Het gezicht werd eigenlijk compleet aan frut geslagen tijdens een regelrechte strafexpedtitie”, klonk het. Volgens meerdere bendeleden kregen ze hun opdrachten van Angelo T., die zelf ook de laatste slagen zou toegebracht hebben. De man uit Ardooie zou dan zelfs met een metalen ring keihard in zijn oog geslagen hebben.

Na het zware geweld werd het slachtoffer door Laetitia M., haar vriend, Rodrigue E. en de Serviër Hamdija B. (39) meegenomen. Volgens de burgerlijke partij hadden ze eigenlijk de opdracht gekregen om hem in het bos te dumpen, zodat hij een stille dood zou sterven. “Hij is uiteindelijk voor dood achtergelaten op een afgelegen industrieterrein, waar hij sowieso ging doodvriezen”, aldus meester Natalie Aernoudts. Die bewuste nacht zakte de temperatuur immers tot vier graden onder nul.

Volgens het openbaar ministerie maakten veertien beklaagden zich door hun aandeel in de afrekening schuldig aan moordpoging. Daarnaast moesten de beklaagden zich onder andere verantwoorden voor wederrechtelijke vrijheidsberoving, afpersing met foltering, informaticabedrog en schuldig verzuim. Voor Angelo T. werd tien jaar cel gevorderd, terwijl zijn belangrijkste luitenanten zes jaar cel riskeren. Het gaat om Jelle P., David V., Rodrigue E., Michael E. en Ward T. Vijf andere handlangers, zoals Michael D. en de mannen die het geld afhaalden, hangt vier jaar effectieve celstraf boven het hoofd. Drie beklaagden die vooral de poort bewaakten, riskeren 37 maanden cel. Ten slotte werd een jaar cel gevorderd voor Laetitia M., die als enige niet terecht stond voor moordpoging.

B. stelde zich pas onlangs burgerlijke partij en vorderde een voorlopige schadevergoeding van 5.000 euro. De verdediging wil schriftelijk reageren op zijn standpunt, waardoor hun pleidooien werden uitgesteld naar de zitting van 6 maart.