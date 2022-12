Tot drie jaar cel voor dievenduo dat met geweld Rolex van pols rukte in Knokke

Een 26-jarige Fransman heeft voor de Brugse strafrechtbank drie jaar effectieve celstraf gekregen voor zes gauwdiefstallen, waarvan drie met geweld. Zijn Algerijnse kompaan kreeg 24 maanden cel. Ze viseerden vooral stationsbuurten.

Op 28 maart liepen Ablhakam B. (26) en Amine D. (18) tegen de lamp in Knokke-Heist nadat ze met geweld een Rolex-horloge van de pols van een man hadden gerukt. Daags voordien had het duo ook al twee gsm’s gestolen in Leuven. In de voetgangerstunnel van het station duwden ze hun ene slachtoffer in een plantenbank en gaven hem een slag in het gezicht. Het andere slachtoffer werd hardhandig vastgegrepen en geschopt tegen de benen.

Verder onderzoek linkte de Fransman aan de diefstal van een iPhone op 3 maart in het Gentse station. Diezelfde dag maakte hij samen met landgenoot Adel C. (29) ook nog een iPhone buit aan het station van Aalter. Op 23 maart ten slotte gingen Ablhakam B. en Amine D. met een laptop aan de haal in Brugge. Op de telefoons van B. en D. troffen de speurders talrijke foto’s aan van gsm’s, laptops, juwelen en horloges. B. was lang niet aan zijn proefstuk toe en liep eerder al veroordelingen op voor diefstallen, vernieling en weerspannigheid.

Adel C. kreeg bij verstek zes maanden effectieve celstraf voor zijn kleinere aandeel in de zaak. (AFr)