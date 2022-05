Tot dertig maanden cel voor tientallen fietsdiefstallen in Brugge, Knokke en Blankenberge

Zeven beklaagden zijn in de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan een hele reeks fietsdiefstallen in Knokke, Brugge en Blankenberge.

Op 9 juli vorig jaar viel het gerecht binnen in de woningen van André P. (61) en Raoul S. (40) in Knokke-Heist. De speurders hadden het vermoeden dat de twee hun huis ter beschikking stelden als stockageplaats voor gestolen fietsen. Er werden dan ook tal van gestolen fietsen aangetroffen, evenals accessoires als batterijen en een fietscomputer. Volgens de procureur lag de tuin van André P. bomvol fietsmateriaal.

Verder onderzoek linkte in totaal zes mannen en een vrouw aan 48 fietsdiefstallen. De bende sloeg tijdens de eerste helft van 2021 onder meer toe aan het station van Heist, de bowling in Blankenberge en in Brugge. De meeste fietsen werden gedemonteerd om de onderdelen te verkopen. Veelal stalen de beklaagden in ruil voor speed. De meesten liepen in het verleden al veroordelingen op voor drugs of diefstal. Zo werd Raoul S. ooit veroordeeld voor schuldig verzuim bij de drugsdood van zijn broer.

Zeker 500 fietsen gestolen

Spilfiguur Eric V. (29) verklaarde dat hij zeker 500 fietsen had gestolen. “Dit dossier is wellicht slechts het topje van de ijsberg”, stelde de procureur. V. pleegde de feiten op bestelling en kent volgens zijn advocate alles van fietsen. “Hij is enorm gepassioneerd door fietsen”, pleitte meester Mélanie Sevenant. “In de gevangenis volgt hij een opleiding Bedrijfsbeheer en hij wil in de fietsensector aan de slag. Maar dan op een legale manier.”

De rechter hield rekening met een eerdere veroordeling van Eric V. voor gelijkaardige feiten in dezelfde periode maar legde hem maandag bijkomend nog 30 maanden cel op. André P. kreeg 30 maanden cel, Raoul S. 18 maanden. De andere beklaagden tussen 1 jaar en 30 maanden cel.

(AFr)